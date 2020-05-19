Пляж, лето, жара: потрясающие места с белоснежным песком

Навагио — пляж острова Закинф, Греция.
Манафару — атолл Хаа-Алиф, Мальдивы.
Пляж Райлей, Таиланд.
Пляж Лускентир — остров Харрис, Шотландия.
Пляж Уайтхэвен — остров Уитсанди, Австралия.
Пляж Титикавека — Раротонга, острова Кука.
Эль Нидо — Палаван, Филиппины.
Парк Уэймея Бэй Бич — Оаху, Гавайи.
Пляж Матира — Бора-Бора, Французская Полинезия.
Четырехмильный пляж, Квинсленд, Австралия.
Кало-де-Моро — Майорка, Испания.
Исла Контой — Кинтана-Роо, Мексика.
Верджин-Горда, Британские Виргинские острова.
Пляж Кейбл — Брум, Западная Австралия.
Транк Бэй — Сент-Джон, Американские Виргинские острова.
Архипелаг Лос-Рокес, Венесуэла.
Ланикай-Бич — Оаху, Гавайи.
Крейн-Бич — Лонг-Бэй, Барбадос.
Литтл-Корн-Айленд — Острова Корн, Никарагуа.
Залив Уайнглас — Тасмания, Австралия.
Пляж Бай Дай — Фукуок, Вьетнам.