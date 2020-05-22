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Путешествия для тех, кто ненавидит жару

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Путешествия для тех, кто ненавидит жару
12:57 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Если в летние месяцы отдых не доставляет удовольствия из-за изнуряющей жары, путешествия можно перенести на осень и даже на зиму.

Путешествие в сентябре

Начнем с сентября. Этот месяц считается, по праву, бархатным сезоном. Солнце уже не так раскаляет пляжи, но вода в море еще теплая. Особенно, если это Черное море в Крыму или в Сочи. Температура воздуха здесь уже не поднимается выше +25 градусов, людей гораздо меньше, чем в летний сезон, а цены уже заметно падают.

Поэтому, можно быть уверенным в том, что отдых пройдет комфортно и приятно. Кроме того, привлекательными для туристов, не переносящих жару, становятся Черногория, Хорватия, Болгария. В Египте жара падает уже после 25 сентября. Климат становится мягким, солнце – ласковым, море еще не остыло. Более дорогостоящими курортами считаются Мальдивы и ГОА. Если есть возможность отправиться именно туда, можно получить массу приятных впечатлений и не мучиться от жары.

Для тех, кто предпочитает не лежать на пляже, а осматривать достопримечательности разных стран, можно предложить насыщенную программу с экскурсиями и массой вариантов для походов. В сентябре в Мадриде проходит увлекательное мероприятие – фестиваль «Белые ночи», в Валенсии – праздник Паэльи, а в Андалузии – Виноградные дни и Фестиваль Хереса. Для самых активных и горячих туристов открывается удивительно красивый Фестиваль Фламенко в Севилье, где могут танцевать не только профессиональные коллективы, но и все желающие.

Путешествие в октябре

Во втором осеннем месяце, когда в родных краях уже слякоть и дожди, хочется вспомнить тепло и отправиться туда, где комфортно. В это время весна приходит в южное полушарие, поэтому именно туда и можно отправиться осматривать достопримечательности. Удивительное место с массой возможностей для туристов – Китай. И погода, и список развлечений, и цены – все порадует туристов. Экспедиции в горы и отдых в горной местности лучше организовать в Непале.

Если вас не пугают периодические кратковременные дожди, а также, если есть возможность, можно отправиться на Сейшелы. Это настоящий рай с красивейшей природой, экзотическими обитателями. Здесь практически не бывает ураганов, а солнце греет очень ласково. На морские курорты также можно отправиться в Тунис, на Кипр, в Аланию или на Тенерифе. Располагаете средствами – запланируйте отдых в ОАЭ. Температура здесь опускается до комфортных 26 градусов, а маршрутов для осмотра местных достопримечательностей – пруд пруди.

Путешествие в ноябре

Последний осенний месяц редко привлекает любителей путешествий отправляться на отдых. В нашей климатической зоне, действительно, в это время уже идут дожди, иногда со снегом, на улицах постоянно слякоть, а в душе – тоска. Но грустить не время! Ноябрь – идеальное время, чтобы отдохнуть без жары и утомительной духоты. Для тех, кто увлекается изучением религии различных стран и народов, можно посоветовать отправиться в Мекку, в Медину. Удивительно, как много достопримечательностей можно посмотреть в этих местах, при этом окунувшись в удивительную атмосферу умиротворения и благодати.

Более экзотическими местами считаются курорты Индии. Там не просто масса достопримечательностей, но и море мест для шоппинга. Оттуда можно привезти самые необычные сувениры на память об отдыхе. Тем более, что с собой достаточно взять шорты и пару футболок – теплый климат это позволяет.

Самые красивые закаты и рассветы мира (Фото)

Чтобы изучить смешанную культуру и традиции Запада и Востока, можно запланировать отдых в Сингапуре. Удивительно красивое место с необычайно красивой архитектурой и памятками истории. Здесь можно узнать много нового и интересного. Между сезонами практически нет четких границ, жары не бывает. Правда, не стоит раньше ноября туда отправляться. Несколько месяцев до наступления октября над Сингапуром нависает дымка из-за горящих лесов. Отдыхать и путешествовать здесь будет не очень комфортно. Здесь частыми бывают грозы, но они не продолжительны и впечатлений от отдыха не испортят. На большинстве европейских курортов в конце осени начинается лыжный сезон.

Поэтому любителям активного отдыха следует дождаться наступления именно этого времени года и подготовить снаряжение и горнолыжные маски заранее. Впрочем, позаботиться об отдыхе в любом случае лучше заблаговременно, чтобы, например, отсутствие визы не стало причиной проведенного дома времени.

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Отдых, Путешествия, Отпуск, Где и Как спастись от жары.
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