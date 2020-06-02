"Латиноамериканская Швейцария": 10 фактов про Уругвай

1 В Уругвае можно насладиться сочными стейками и ароматным мате, как в Аргентине, и пляжами, которые удовлетворят даже избалованных солнцем бразильцев. Но и сам по себе Уругвай полон сюрпризов и охотно ломает стереотипы о типичной латиноамериканской стране. Уругвай стал причиной первой и единственной войны между Бразилией и Аргентиной И в результате этой войны получил независимость. Конечно, ни одна из воюющих стран не ставила своей целью освобождение Уругвая (на тот момент - бразильской провинции Сисплатина). Но затяжная трехлетняя война истощила силы противников и привела к созданию в 1828 году нового государства по принципу "не доставайся же ты никому".

2 Уругвай - не тропики Уругвай - единственная страна в Латинской Америке, расположенная полностью вне тропиков. Климат столицы Монтевидео: зимой +10−12 °С, ветер, изредка заморозки, иней.

3 Здесь в четыре раза больше коров, чем людей В стране с населением всего 3,4 млн человек на каждого жителя приходится почти четыре коровы. Рогатый скот - самая важная и прибыльная часть экономики страны, поэтому фермерам приходится строго следить за качеством: несколько лет назад Уругвай ввел инновационную систему поголовной маркировки скота электронными чипами. Теперь каждый потребитель может отследить весь путь своего стейка: от родной фермы до стола.

4 Уругвай называют "Швейцарией Южной Америки" Правда, дело тут не в климате и не в коровах, а в очень продвинутой социальной политике. Одним из первых на континенте Уругвай начал реализовывать концепцию государства всеобщего благосостояния и добился значительных успехов. Например, в 2009 году Уругвай стал первой страной в мире, которая обеспечила каждому школьнику бесплатный ноутбук и доступ к интернету. А в 2015 году правительство начало раздавать (за свой счет!) планшеты еще и пенсионерам.

5 В Уругвае не празднуют Рождество Уругвай, где католицизм исповедуют менее половины населения, переименовал традиционные католические праздники. Так, Рождество превратилось в День семьи, Богоявление (Праздник трех королей) - в День детей, а Страстная неделя и Пасха - в Неделю туризма.

6 Здесь легализована марихуана В 2013 году Уругвай стал первой страной в мире, где разрешены производство, продажа и употребление марихуаны. Да-да, тут страна обогнала и Нидерланды, где практика существенно расходится с достаточно строгим законодательством, и некоторые штаты США, где марихуану разрешают в медицинских, но не досуговых целях. Правда, легализация в Уругвае распространяется только на граждан страны, иностранцы пользоваться этими свободами по закону не могут.

7 Экс-президент Уругвая заслужил звание самого бедного президента планеты Хосе Мухика, президент Уругвая с 2010 по 2015 год, ежемесячно отдавал 90% своей зарплаты на благотворительность, отказался переезжать со своей фермы в официальную резиденцию, все годы ездил на работу на стареньком "жуке". Такой стиль жизни вкупе со смелыми политическими решениями сделали его суперзвездой на политической арене Латинской Америки. А за подписание закона о легализации марихуаны Мухика был выдвинут на Нобелевскую премию мира.

8 Уругвай - наименее коррумпированная страна Латинской Америки По данным международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, Уругвай как минимум последние пять лет уверенно держит позицию страны с самым низким уровнем преступности на континенте. В мировом рейтинге 2016 года Уругвай находится на 21-м месте, между Японией и Эстонией (чем ниже уровень коррупции, тем выше место в рейтинге). Более того, страна занимает первое место в регионе по демократичности режима, качеству жизни, свободе печати, размеру среднего класса, работе электронного правительства, процветанию и безопасности.

9 Уругвай - место проведения первого чемпионата мира по футболу Уругвай, на тот момент двукратный олимпийский чемпион по футболу, был выбран местом проведения первого чемпионата мира под эгидой ФИФА в 1930 году. Этот выбор оказался для ФИФА не очень удачным: отправлять команду так далеко было дорого, поэтому европейские страны не горели желанием принять участие. В итоге за звание чемпиона мира боролись всего 13 сборных, это самое маленькое число участников чемпионата за всю его историю.