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SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода

Первых уже определили: SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода

Первых уже определили: SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода
01:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости путешествия:В SpaceX выбрали первых туристов, которые полетят в космос

Определили первых трех туристов, которые полетят на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Об этом заявил исполнительный директор фирмы Axiom Space Майкл Сафредини, передает CNBC в четверг, 4 июня.

При этом их имена объявят через месяц. Еще в марте Axiom Space заказала в компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС с экипажем в составе профессионального командира и трех туристов во второй половине 2021 года.

Теперь компания ведет переговоры с потенциальными туристами для следующих двух полетов, которые будут осуществляться раз в полгода.

SpaceX еще раз успешно запустила Falcon 9: 60 спутников Starlink улетели в космос

Как сообщалось ранее, NASA собирается заплатить Роскосмосу за полет одного из своих астронавтов. Потому как сотрудничества между США и Россией в этой сфере еще не настал конец.

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Туризм, Космос, SpaceX.
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