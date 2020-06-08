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Маленькая Италия: городки, которые очаровывают (Фото)

Смотрите фото (16)
Маленькая Италия: городки, которые очаровывают (Фото)
15:56 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Предлагаем вам отправиться в виртуальное путешествие по самым очаровательным маленьким городкам Италии.

  • 1

    Ах, Италия, прекрасная страна с божественной кухней, богатой историей и прекрасными пейзажами. Здесь каждый турист найдет что-то по душе: старинные памятники и здания, современные торговые центры и шопинг в лучших бутиках мира, вкуснейшие пиццы и кофе и, конечно же, лазурные воды, живописные пляжи и величественные горы.

    Атрани.

    Этот городок находится на Амальфийском побережье и носит лавры самого маленького на юге Италии.

  • 2

    Кастельсардо.

    Этот средневековый городок, в котором живет чуть более 5000 человек, находится в Сардинии и может похвастаться красочными зданиями с видом на Средиземное море.

  • 3

    Вогонья.

    Эта чудесная коммуна с населением меньше 2000 человек окружена рядом гор и удаленных поселений. Здешний замок Висконти был построен в 1344 году.

  • 4

    Альберобелло.

    Город знаменит своими необычными сооружениями, которые носят название трулло. Этот причудливый городок находится в регионе Апулия. На некоторых хижинках из камня с давних времен сохранились таинственные символы.

  • 5

    Нейве.

    Этот городок с населением чуть больше 3000 жителей - идеальное место, чтобы наблюдать одни из самых красивых в мире закатов.

  • 6

    Монте-Изола.

    Эта коммуна в Италии занимает площадь всего в 12,8 кв. км и при этом считается крупнейшим озерным островом в стране.

  • 7

    Коллетта-ди-Кастельбьянко.

    Эта древняя деревушка полностью построена из камня. Считается, что ее возвели как средство обороны от сарацин в XIII веке. На некоторых из здешних домов стоят красные или синие двери, что придает городку еще больше очарования.

  • 8

    Вернацца.

    Это один из пяти городов региона Чинкве-Терре. Сегодня в нем проживает около 1200 человек, и он известен как одно из самых аутентичных рыбацких поселений на Итальянской Ривьере.

  • 9

    Отранто.

    Когда-то этот городок славился одноименной породой лошадей. В этом месте, знаменитом своим изумительным видом на кристально чистые воды, проживает около 6000 человек. Одна из главных местных достопримечательностей - Арагонский замок, построенный в 1485 году.

  • 10

    Глоренца.

    Эта коммуна находится в северной части Италии, а живет в ней меньше 1000 человек. Забавный факт: большая часть населения говорит на немецком.

  • 11

    Доцца.

    Доцца известна своим фестивалем настенной живописи, который проходит каждые два года. Художники со всего света приезжают сюда, чтобы оставить свой след на зданиях.

  • 12

    Полиньяно-а-Маре.

    Эта коммуна в Южной Италии находится на Адриатическом море и может похвастаться популярнейшим пляжем. Здесь также есть отель под названием Grotta Palazzese - ресторан этого отеля вырезан прямо в пещере, и его посещение оставит в вашем сердце незабываемые воспоминания.

  • 13

    Мальчезине.

    Городок находится на восточном берегу озера Гарда, примерно в 120 км от Венеции. Его стоит посетить хотя бы из-за живописных пейзажей и удивительных видов на озеро.

  • 14

    Коринальдо.

    Этот городок примечателен своими хорошо сохранившимся стенами XIV века. Кроме того, он известен как место рождения святой Марии Горетти.

  • 15

    Боза.

    Этот волшебный маленький городок обрамлен красочными зданиями и пальмами, а живет в нем около 8000 человек. Большая часть экономики держится за счет сельского хозяйства и рыбной ловли.

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