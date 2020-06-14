Отличаются цветом воды: самые красивые озера в мире

1 Лагуна-Верде Соленое озеро Лагуна-Верде расположено на юго-западе высоких равнин Боливии. Его название дословно переводится, как «Зеленая лагуна». А все потому, что вода в нем удивительного оттенка зеленого. Озеро находится у подножия вулкана Ликанчабур, а зеленый цвет воды вызван медными отложениями. Озеро славится своими красивыми окрестностями и горячими источниками.

2 Банди-Амир Банди-Амир – это цепочка из шести глубоких кобальтово-синих озер, расположенных высоко в горах Гиндукуш в Центральном Афганистане. В 2008 году здесь был создан первый в стране Национальный парк. Красивые озера образовались из богатой минералами воды, которая просачивалась из трещин в скалистом ландшафте. Высокое содержание минералов стало причиной интенсивного цвета воды в озерах.

3 Озеро Пукаки Озеро Пукаки в Новой Зеландии дает цвету «ледяной синий» совершенно новое значение. Красивое озеро появилось в результате таяния ледников несколько десятилетий назад. Особый ледяной синий цвет озеру придают мелкие частицы породы, известные как ледниковая мука. Озеро Пукаки – второе по величине горное озеро в бассейне Маккензи на Южном острове Новой Зеландии.

4 Лагуна-Колорадо Озеро Лагуна-Колорадо расположено в Боливии, недалеко от границы с Чили. Красноватый цвет воды образуется благодаря красным осадкам и пигментации водорослей. На озере обитает несколько разновидностей фламинго. Есть на нем и белые островки буры (выпаренной соли), которые создают потрясающую игру красок.

5 Келимуту На вершине вулкана Келимуту расположены три кратерных озера, которые имеют разный цвет. Тиву-Ата-Мбупу (озеро стариков) – голубого цвета, иву-Нуа-Мури-Коох-Таи (озеро мальчиков и девочек) – зеленое озеро, а Тиву-Ата-Поло (заколдованное озеро) имеет красноватый оттенок. Предполагается, что источником уникальной цветовой комбинации являются отверстия в земной коре, известные как фумаролы. Красивые озера – не только популярная туристическая достопримечательность: они привлекают также и геологов. Тот факт, что три озера, расположенные на одном гребне вулкана, является источником многих дискуссий.

6 Водопад Хавасу Каньон Хавасу является частью Большого Каньона. Здесь в маленьком городке Супаи живет племя Хавасупай. Это один из самых отдаленных городков Америки. Попасть в него можно только на вертолете или по пыльной 13-километровой дороге на лошади. Основная причина посещения Хавасупай (что означает сине-зеленая вода) — красочные водопады. Самым зрелищным из них является водопад Хавасу. Прекрасный цвет его воды вызван карбонатными минералами, которые оседают на дно и придают воде белый цвет. В этой воде отражаются окружающие зеленые и коричневые скалы и голубое небо.

7 Озеро Морейн Ледниковое озеро Морейн, расположенное в Национальном парке Банф, известно своими потрясающими синими водами. Окраска достигается благодаря свету, преломленному «ледяной мукой». Расположенное в Долине Десяти пиков, озеро Морейн окружено красивыми канадскими Скалистыми горами. Вдоль озера есть несколько пешеходных маршрутов, но иногда их ограничивают из-за активности медведей гризли.

8 Озеро Накуру Одна из главных достопримечательностей Кении – очень мелкое озеро Накуру в рифтовой долине. Изобилие водорослей привлекает огромное количество небольших фламинго. Иногда их бывает одновременно более миллиона! Эти чрезвычайно красивые птицы делают берега озера розовыми. Но, к сожалению, в последние годы количество фламинго уменьшилось из-за ухудшения состояния окружающей среды.

9 Цзючжайгоу В китайской долине Цзючжайгоу расположены десятки синих, зеленых и бирюзовых озер, которые появились в результате таяния ледников. И сегодня многие водопады сбрасывают в них свои воды. Разноцветная вода так прозрачна, что можно увидеть дно озера.

10 Плитвицкие озера Одна из главных достопримечательностей Хорватии – Плитвицкие озера. Это шестнадцать озер, расположенных недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной. Они известны своими уникальными цветами, включая лазурный, зеленый, синий и серый. Окраска озер изменяется в зависимости от количества минералов и отложений. Играет роль и то, под каким углом солнце попадает на воду.