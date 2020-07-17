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Самые интересные достопримечательности Италии (Фото)

Самые интересные достопримечательности Италии (Фото)
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pinterest.com
Италия – страна в Южной Европе, расположенная в центре Средиземноморья. Именно Италия считается одной из самых популярных европейских стран для начинающих и опытных туристов.

Венецианский Гранд-канал

Венецианский Гранд-канал

Большой канал в Венеции – это одна из самых необычных достопримечательностей. Именно Гранд-канал, разделяющий старинный итальянский город, оказался достойным символом Венеции. Именно здесь можно по достоинству оценить архитектурные памятники, среди которых выделяются дворцы. К тому же некоторый участок, проходящий рядом с Гранд-канал, представляет собой веселый и красочный базар, где можно купить различные сувениры.

Туристы могут прогуляться по набережной Венеции, проплыть на гондоле по Гранд-каналу. Это будет незабываемо.

Остров Бурано, Венеция

Остров Бурано

Бурано – это остров Венецианской лагуны, островной квартал Венеции. Бурано прославился яркими небольшими домиками. Такое многоцветье строений не случайно. Если верить легенде, рыбаки, возвращаясь из моря, могли издали узнавать свои дома именно по цветовому исполнению стен. Сейчас такая надобность отсутствует, но многие путешественники отмечают удивительную архитектуру Бурано.

Нужно отметить, что при поездке на остров Бурано можно купить кружевные вещи. Именно здесь зародились классические венецианские кружева, отличающиеся удивительной красотой.

Замок Веккио, Верона

Замок Веккио, Верона

Средневековый замок создавался в виде фортификационного сооружения. Строительные мероприятия были организованы семьей Скалиджери, представители которой сомневались в лояльности жителей Вероны. Однако даже фортификационный замок не сумел спасти целую семью.

Впоследствии в Вероне сменились правители. При этом замок Веккио всегда оставался резиденцией правителей. Нужно отметить, что замковый комплекс также использовали в виде военной казармы и склада оружия.

Для того, чтобы объект был признан фортификационным, стены замка были укреплены несколькими сторожевыми башнями. Следует отметить, что вокруг замка вырыт большой ров, который прежде был заполнен водой.

С 1923 года замковые помещения используются для городского музея. Туристы могут увидеть ценную экспозицию художественной галереи, в которой присутствуют даже реликвии раннехристианского периода.

Базилика святой мученицы Иустины, Падуя

Базилика святой мученицы Иустины

Старинная базилика принадлежит ордену монахов-бенедиктинцев. Неудивительно, что религиозная обитель является не только известной достопримечательностью, но и важным объектом для многих паломников.

Базилику удалось построить на месте, где погибла Иустина, являющаяся первой святой Падуи. Нужно отметить, что Иустина считается покровительницей не только Падуи, но и Венеции. В наши дни базилика по-прежнему удивляет своим архитектурным исполнением и интерьером.

Озеро Гарда

Озеро Гарда

Озеро Гарда считается одним из самых больших и красивых во всей Италии. Для того, чтобы объехать озеро по берегу, потребуется целый день. Путешественники могут насладиться приятной погодой, живописными панорамами.

Величественный горный хребет, поистине пышная растительность привлекают многих путешественников. К тому же на берегу озера Гарда располагаются многочисленные архитектурные памятники и современные развлекательные комплексы. Неудивительно, что этот уголок Италии интересует многих туристов.

Кастель-Нуово, Неаполь

Старинный замок в Неаполе был построен благодаря Карлу Анжуйскому. Предполагалось, что Кастель-Нуово будет служить резиденцией Карла Анжуйского. В результате замковый комплекс сумел стать важным политическим центром Неаполитанского королевства, но впоследствии Кастель-Нуово продолжали расширять и укреплять.

Кастель-Нуово

Последняя реконструкция была проведена в 1823 году. Тогда замок превратили в артиллерийский арсенал.

Однако в начале XX столетия Кастель-Нуово признали историческим памятником, благодаря чему начались восстановительные работы. В Зале Баронов до 2006 года размещался городской совет Неаполя, но теперь замок используется только в качестве музея.

Замок Сфорца, Милан

Замок Сфорца

Старинный замок Сфорца знаком многими туристам. Нужно отметить, что именно этот объект представляет собой прообраз Московского Кремля. Особенную ностальгию вызывают стены с зубцами, оригинальные башни. В наши дни в замковых помещениях располагается национальный музей, в котором можно увидеть интересные экспонаты, связанные с искусством.

Дворец Питти, Флоренция

Дворец Питти – это одна из самых известных достопримечательностей не только Флоренции, но и Италии. Строительство дворцового комплекса относится к XV веку.

Дворец Питти несколько раз менял своих владельцев: Медичи, Лотарингские герцоги, итальянские монархи.

Дворец Питти

Дворец Питти представляет собой важный комплекс, в котором располагаются многочисленные музеи. Туристы могут посетить местные музейные центры и лучше понять культуру, историю Флоренции и других итальянских городов. Художественные произведения раскрывают свои лучшие стороны благодаря роскошному убранству.

Итак, туристы могут увидеть экспонаты следующих категорий:

Итальянские национальные костюмы.

Кареты.

Серебряные вещи.

Фарфоровые изделия.

Каждый экспонат посвящен определенной исторической эпохе. Рядом с дворцом находится сад Боболи с фонтанами, скульптурами. Неудивительно, что дворец Питти привлекает многих путешественников.

Базилика святого Георгия, Венеция

Первая базилика, посвященная святому Георгию, на этом месте была построена в VIII – IX столетиях. Однако нынешнее здание удалось возвести только в XVI веке. Таким образом, достопримечательность является достойным примером средневековой архитектуры Венеции.

Базилика святого Георгия

Интересно отметить, что бенедиктинцы на протяжении длительного времени проводят свои службы именно в этой базилике.

Фасад базилики отличается двумя фронтонами и зубчатым карнизом. Интерьер представляет собой интересное сочетание крестообразной формы христианских храмов и элементов классической церкви. Неудивительно, что базилика известна у многих туристов.

Оперный театр Ла Скала, Милан

Ла Скала – это один из самых известных оперных театров в Милане. Здание было построено в 1776 – 1778 году по указу австрийской императрицы Марии Терезы.

Оперный театр Ла Скала

Во Вторую мировую войну здание театра было разрушено. Однако в 1946 году удалось успешно провести восстановительные работы. Впоследствии здание несколько раз реставрировали. Последняя реставрация была проведена в 2001 – 2004 гг.

В наши дни здание отличается неоклассическим архитектурным исполнением и совершенной акустикой.

Флорентийский собор

Флорентийский собор, известный как собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, является одной из самых известных достопримечательностей. Для строительства потребовалось больше шести веков, но при этом освятить религиозную обитель удалось в 1436 году. Окончательный внешний вид Флорентийский собор приобрел в конце XVIII столетия.

Флорентийский собор

Собор, выполненный в форме латинского креста, удивляет своей безукоризненностью. Солнечный свет проникает внутрь через квадратные витражи. Интерьер собора удивляет важными религиозными и культурными сокровищами, часть из которых существует с самого средневековья.

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Италия, Путешествия, Достопримечательности.

Автор:

Телеграф
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