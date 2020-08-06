Природа - лучший художник: самые созерцательные леса нашей планеты (Фото)

От Канады до Польши одними из лучших достопримечательностей являются именно деревья. Неважно, большой это лес или маленький, ведь невероятная красота может быть всего в нескольких особых видах деревьев.
Известно, что леса покрывают 31% поверхности Земли. В этих совершенно разных лесах уникальная красота мира.
Давай взглянем на самые красивые леса в мире!
1. Красота тропических лесов Амазонки охватывает множество стран и считается крупнейшим в мире тропическим лесом.
Амазонка - это 1,4 миллиарда гектаров лесов, она охватывает такие страны, как Перу, Боливия, Бразилия, Венесуэла и Колумбия. Но тропический лес не только естественная красота, он также важен для здоровья всей планеты. Согласно World Wildlife, "тропические леса, которые содержат 90-140 миллиардов тонн углерода, помогают стабилизировать местный и глобальный климат".
2. Яркая голубая вода в Tha Pom Khlong Song Nam в Таиланде завораживает.
Название Tha Pom Khlong Song Nam означает "двухводный канал". Этот экологический центр известен своими великолепными мангровыми деревьями, а также потрясающе голубой водой - цвет, который возникает, когда морская вода смешивается с пресной водой в определенные моменты цикла прилива.
3. Строгий природный заповедник Цинги-де-Бемараха на Мадагаскаре известен своими скалистыми пейзажами.
Цинги, мадагаскарский "каменный лес", предлагает один из самых уникальных ландшафтов в мире - пересеченную местность, характеризующуюся карстовыми образованиями, пористыми известняками, которые были вырезаны в течение долгого времени дождевыми осадками.
4. Облакообразный туман дает название Монтеверде Клауд Форест в Коста-Рике.
В Коста-Рике вы найдете Облачный лес Монтеверде. Лес представляет собой тропический лес на большой высоте, что делает окружающую среду туманной.
5. Олимпик, национальный лес в Вашингтоне.
Лес включает в себя разнообразные ландшафты - от умеренного тропического леса до скалистых гор и прибрежных пляжей.
6. Таман Негара в Малайзии является одним из старейших тропических лесов в мире.
Этому лесу 130 миллионов лет. С дорожки с балдахином открывается потрясающий вид на лес. Вы также можете прогуляться пешком или полюбоваться пейзажем на речном круизе.
7. Шварцвальд в Германии вдохновил мрачные сказки братьев Гримм.
Шварцвальд назван в честь его впечатляюще плотного навеса хвойных деревьев. Сам лес может быть слабо освещен, но более широкий регион Баден-Вюртемберг, родина часов с кукушкой, полон очаровательных курортных городов и курортов, таких как Баден-Баден и Байерсбронн.
8. Деревья в Национальном парке Секвойя в Калифорнии являются одними из самых больших в мире.
Национальный лес Секвойя также известен как "земля гигантов" из-за его высоких деревьев.
9. Лес Халлербос в Бельгии славится своими цветами колокольчиков, которые покрывают его каждую весну.
Другой сказочный лес - лес Халлербос в Бельгии. Известный как "синий лес", Халлербос является одним из последних остатков Сильва Карбонария, древний лес, чьи буки и дубы образовали естественную границу между Западно-Франкским королевством Кловис и Восточно-Франкским королевством.
10. Сундарбан в Индии являются домом для крупнейшего в мире мангрового леса.
Сундарбан, группа низменных островов в Бенгальском заливе , является домом для крупнейшего в мире мангрового леса, который охватывает 140 000 гектаров. Как место трех заповедников дикой природы, лес был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
11. Национальный парк Тижука - один из крупнейших городских тропических лесов на планете.
Под пристальным взглядом культовой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, возвышающейся над городом на вершине горы Корковадо, вы найдете национальный парк Тижука, один из крупнейших городских тропических лесов на планете. Между 30 водопадами и знаменитыми горными вершинами (включая Педра Бонита, Педра да Гавея и Пико да Тижука) нет недостатка в невероятных достопримечательностях.