Природа - лучший художник: самые созерцательные леса нашей планеты (Фото)

Несмотря на то что сегодня по всему миру идет серьезная вырубка лесов, остаются нетронутыми места, которые поражают своей красотой.

От Канады до Польши одними из лучших достопримечательностей являются именно деревья. Неважно, большой это лес или маленький, ведь невероятная красота может быть всего в нескольких особых видах деревьев.

Известно, что леса покрывают 31% поверхности Земли. В этих совершенно разных лесах уникальная красота мира.

Давай взглянем на самые красивые леса в мире!

1. Красота тропических лесов Амазонки охватывает множество стран и считается крупнейшим в мире тропическим лесом.

Амазонка - это 1,4 миллиарда гектаров лесов, она охватывает такие страны, как Перу, Боливия, Бразилия, Венесуэла и Колумбия. Но тропический лес не только естественная красота, он также важен для здоровья всей планеты. Согласно World Wildlife, "тропические леса, которые содержат 90-140 миллиардов тонн углерода, помогают стабилизировать местный и глобальный климат".

2. Яркая голубая вода в Tha Pom Khlong Song Nam в Таиланде завораживает.

Название Tha Pom Khlong Song Nam означает "двухводный канал". Этот экологический центр известен своими великолепными мангровыми деревьями, а также потрясающе голубой водой - цвет, который возникает, когда морская вода смешивается с пресной водой в определенные моменты цикла прилива.

3. Строгий природный заповедник Цинги-де-Бемараха на Мадагаскаре известен своими скалистыми пейзажами.

Цинги, мадагаскарский "каменный лес", предлагает один из самых уникальных ландшафтов в мире - пересеченную местность, характеризующуюся карстовыми образованиями, пористыми известняками, которые были вырезаны в течение долгого времени дождевыми осадками.

4. Облакообразный туман дает название Монтеверде Клауд Форест в Коста-Рике.

В Коста-Рике вы найдете Облачный лес Монтеверде. Лес представляет собой тропический лес на большой высоте, что делает окружающую среду туманной.

5. Олимпик, национальный лес в Вашингтоне.

Лес включает в себя разнообразные ландшафты - от умеренного тропического леса до скалистых гор и прибрежных пляжей.

6. Таман Негара в Малайзии является одним из старейших тропических лесов в мире.

Этому лесу 130 миллионов лет. С дорожки с балдахином открывается потрясающий вид на лес. Вы также можете прогуляться пешком или полюбоваться пейзажем на речном круизе.

7. Шварцвальд в Германии вдохновил мрачные сказки братьев Гримм.

Шварцвальд назван в честь его впечатляюще плотного навеса хвойных деревьев. Сам лес может быть слабо освещен, но более широкий регион Баден-Вюртемберг, родина часов с кукушкой, полон очаровательных курортных городов и курортов, таких как Баден-Баден и Байерсбронн.

8. Деревья в Национальном парке Секвойя в Калифорнии являются одними из самых больших в мире.

Национальный лес Секвойя также известен как "земля гигантов" из-за его высоких деревьев.

9. Лес Халлербос в Бельгии славится своими цветами колокольчиков, которые покрывают его каждую весну.

Другой сказочный лес - лес Халлербос в Бельгии. Известный как "синий лес", Халлербос является одним из последних остатков Сильва Карбонария, древний лес, чьи буки и дубы образовали естественную границу между Западно-Франкским королевством Кловис и Восточно-Франкским королевством.

10. Сундарбан в Индии являются домом для крупнейшего в мире мангрового леса.

Сундарбан, группа низменных островов в Бенгальском заливе , является домом для крупнейшего в мире мангрового леса, который охватывает 140 000 гектаров. Как место трех заповедников дикой природы, лес был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

11. Национальный парк Тижука - один из крупнейших городских тропических лесов на планете.

Под пристальным взглядом культовой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, возвышающейся над городом на вершине горы Корковадо, вы найдете национальный парк Тижука, один из крупнейших городских тропических лесов на планете. Между 30 водопадами и знаменитыми горными вершинами (включая Педра Бонита, Педра да Гавея и Пико да Тижука) нет недостатка в невероятных достопримечательностях.