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Тропический сад Монте в Португалии на острове Мадейра (Фото)

Тропический сад Монте в Португалии на острове Мадейра (Фото)
Обновлено 18:47 Сегодня Телеграф foto.temadnya.com Фото: pinterest.com
Тропический сад на острове Мадейра — это, пожалуй, одно из самых известных туристических мест. Вообще, Мадейра исключительно богата своими парками и садами, но обойти хотя бы даже часть из них не представлялось возможным.

Самый простой способ добраться туда — воспользоваться фуникулером, станция которого находится на набережной, недалеко от центра. Линия длиной чуть больше 3 700 метров проходит над всем городом и сама по себе является очень недурным 15-минутным аттракционом.

Лично меня очень порадовала эклектичность культурной части маршрута. Помимо традиционной португальской керамики в Тропическом саду обнаружилась очень недурная коллекция африканских скульптур — частично вдоль дорожек и в виде довольно-таки внушительной экспозиции в здании музея.

От входа в сад к центральному пруду ведет такая вот дорожка с керамическими панно, в картинках повествующими о героической португальской истории. Мы, впрочем, сразу свернули в заросли — интересней было побродить по более живой части сада.

История Португалии на керамических панелях выглядит как красочный комикс — даже не владея языком и так становится понятно, кто кого породил, кто кого отравил, либо заколол, кто кого завоевал, ну и кто кого в итоге закопал.

Помимо африканских мотивов и историческим комиксов некоторые дорожки украшены работами, выполненными в традиционной португальской технике росписи по керамике — азулежу.

Что касается флоры, то март, по всей видимости — не самый удачный месяц для посещений, хотя Мадейру по праву называют цветочным островом.

В парке также попадаются небольшие бассейны с водными растениями.

Или густые заросли бамбука — преимущественно в японской части сада.

Отдельно порадовали павлины, которые совершенно спокойно прогуливаются рядом с павильоном четырех стихий. Там же можно полюбоваться и на других птиц, но остальные содержатся не так вольно — дружно сидят в большой клетке.

Один из фонтанов на территории сада. Особенно колоритно смотрятся рыбы (или на ком там младенцы сидят?).

Собственно, сам дворец Монте. За историю своего существования здание успело сменить многих владельцев, в данный момент здесь находится Фонд Берардо — организация, которая занимается сохранением и развитием сада.

Вид на город с той же смотровой площадки перед дворцом. Далеко внизу можно разглядеть порт и центральную часть Фуншала, а замечательная пагода в кадре — часть Южного Японского сада.

Стена на территории Северного Японского сада. На табличках расписана история японо-португальских отношений.

Очередной фрагмент Японии — статуи самураев. Вообще, обилие именно японских элементов в оформлении обусловлено личными пристрастиями отца-основателя Джо Бернарда. Он настолько был очарован восточной культурой, что постарался воссоздать соответствующую атмосферу при создании этого сада.

Один из самых растиражированных образов Мадейры — фотографии Центрального озера. Оно со всех сторон окружено прогулочными дорожками и просматривается почти из любой точки сада. Вообще, здесь у нас был лишний повод порадоваться, что мы приехали в не сезон, ибо посетителей можно было по пальцам пересчитать и никто не мешал фотографировать. Подозреваю, что в разгар лета рядом с озером не протолкнуться.

Опять же озеро, вид сверху, с одной из галерей. На заднем плане — Дворец Монте.

Пока гуляли по саду, обнаружили несколько прохладных гротов. Подозреваю, что в жару эти места для непродолжительных остановок совершенно незаменимые, ибо внутри холодно и сыро. В одном из гротов заметили длинный туннель, теряющийся где-то далеко в темноте, но совершить подземное путешествие помешала решетка.

Тем, кто вдруг окажется на Мадейре — посещение Тропического сада всячески рекомендую, однозначно это одно из самых живописных мест на острове.

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Все по теме:

Португалия, Путешествия, Достопримечательности, Остров Мадейра, Тропический сад Монте.

Автор:

Телеграф
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