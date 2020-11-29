Реально ли забронировать номер в Карпатах на Новый год и Рождество?

В Украине пандемия COVID-19 затронула многие сферы жизнедеятельности, а также ударила по большей части отраслей экономики.

Одной из наиболее пострадавших экономических сфер является индустрия туризма. Однако даже в столь жестких условиях, многие заведения продолжают работу.

Как рассказал "Телеграфу" директор санаторно-туристического комплекса "Трускавец 365" Сергей Чурбанов, летом, после смягчения жесткого карантина, они делали специальные предложения ради стимуляции спроса на предоставляемые услуги.

Подобные акции и скидки действуют и сейчас, да и цены поднимать нет никакого смысла.

Он отмечает, что если в предыдущие годы к началу декабря 95% номеров уже были забронированы, то в 2020 году таковых не более трети.

Администратор одного из отелей горнолыжного курорта Драгобрат Руслана заверила, что цены на услуги остаются на уровне прошлого года.

В Драгобрате 2-местный номер в отеле с завтраком и ужином на базе отдыха в период с 28.12.2020 по 11.01.2021 стоит 1579 грн./сутки, а 2-местный номер в коттедже в эти же дни - 2000 грн./сутки.

3-местный номер в отеле - с 28.12.2020 по 11.01.2021 обойдется туристам по 2274 грн./сутки, а 3-местный номер в коттедже в этот же период будет стоить 2874 грн./сутки.

Также сейчас можно снять 2-местный номер за одну тысячу гривен за сутки, однако в период с 28 декабря по 3 января его стоимость возрастет до 2 000 грн за сутки.

Номер для семьи из 4-х человек сейчас обойдется в две тысячи гривен за сутки, а на праздничные дни его цена поднимется до 4 000 грн/сутки.

На сайте бронирования отелей Booking хватает предложений на новогодний период и в Буковеле. Однако там цены на 2-местный номер начинаются с 3 000 грн за сутки. Есть варианты и подешевле, но они находятся в соседних селах.

Как сообщалось ранее, на период новогодних праздников Укрзализныця выводят на рейсы дополнительные поезда, некоторые из них отправятся в путь со средины декабря.