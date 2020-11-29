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Реально ли забронировать номер в Карпатах на Новый год и Рождество?

Реально ли забронировать номер в Карпатах на Новый год и Рождество?
Обновлено 17:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Украине пандемия COVID-19 затронула многие сферы жизнедеятельности, а также ударила по большей части отраслей экономики. 

Одной из наиболее пострадавших экономических сфер является индустрия туризма. Однако даже в столь жестких условиях, многие заведения продолжают работу.

Как рассказал "Телеграфу" директор санаторно-туристического комплекса "Трускавец 365" Сергей Чурбанов, летом, после смягчения жесткого карантина, они делали специальные предложения ради стимуляции спроса на предоставляемые услуги. 

Подобные акции и скидки действуют и сейчас, да и цены поднимать нет никакого смысла. 

Он отмечает, что если в предыдущие годы к началу декабря 95% номеров уже были забронированы, то в 2020 году таковых не более трети.  

Администратор одного из отелей горнолыжного курорта Драгобрат Руслана заверила, что цены на услуги остаются на уровне прошлого года. 

В Драгобрате 2-местный номер в отеле с завтраком и ужином на базе отдыха в период с 28.12.2020 по 11.01.2021 стоит 1579 грн./сутки, а 2-местный номер в коттедже в эти же дни - 2000 грн./сутки.

3-местный номер в отеле - с 28.12.2020 по 11.01.2021 обойдется туристам по 2274 грн./сутки, а 3-местный номер в коттедже в этот же период будет стоить 2874 грн./сутки.

Также сейчас можно снять 2-местный номер за одну тысячу гривен за сутки, однако в период с 28 декабря по 3 января его стоимость возрастет до 2 000 грн за сутки. 

Номер для семьи из 4-х человек сейчас обойдется в две тысячи гривен за сутки, а на праздничные дни его цена поднимется до 4 000 грн/сутки. 

На сайте бронирования отелей Booking хватает предложений на новогодний период и в Буковеле. Однако там цены на 2-местный номер начинаются с 3 000 грн за сутки. Есть варианты и подешевле, но они находятся в соседних селах. 

Как сообщалось ранее, на период новогодних праздников Укрзализныця выводят на рейсы дополнительные поезда, некоторые из них отправятся в путь со средины декабря.

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Все по теме:

Карпаты, Отпуск, Отель, Рождество, Новый год.

Автор:

Телеграф
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