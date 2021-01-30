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Главная "достопримечательность" Амстердама закрыта: туристам хотят запретить кафе с каннабисом

Главная "достопримечательность" Амстердама закрыта: туристам хотят запретить кафе с каннабисом
Обновлено 08:57 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Амстердам привлекает большое количество туристов своими знаменитыми кафе с "запрещенкой” - каннабисом. Однако, если путешественники захотят “побаловать себя” и приедут в голландскую столицу, то они обнаружат, что одна из известных туристические “достопримечательности” - закрыты.

Мэр Амстердама Фемке Халсема хочет запретить иностранным туристам посещать кафе с каннабисом, чтобы бороться с антиобщественным поведением и продвигать элитный город. Она хочет, чтобы туристы приезжали сюда за достопримечательностями и музеями, а не за кофейнями.

Об этом сообщает BBC.

Однако, владельцы легендарных кофеен Амстердама вовсю сопротивляются. Они считают, что, если туристам запретят посещать регулируемые заведения, они попадут в руки уличных наркогангстеров.

Как и все Нидерланды, столица в настоящее время заблокирована, и многим жителям даже нравится то, каким является город сейчас и не особо хотят, чтобы город возвращался к прежнему виду.

"Совет уже закрыл треть кофеен. Там, где мы находимся, осталось всего восемь кофеен" - рассказал один из владельцев таких кафе.

Местные власти Амстердама считают, что запрет кафе с каннабисом просто перенесет проблему на улицы столицы.

Ранее, "Телеграф писал, что с 1 июля 2020 года в Амстердаме квартал красных фонарей снова открыл двери для посетителей.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Амстердам, Нидерланды, Туризм, Путешествие, Турист, Фемке Халсема.
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