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Во всем мире насчитали пять стран, полностью открытых для туристов: список

Во всем мире насчитали пять стран, полностью открытых для туристов: список
Обновлено 17:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Всемирная туристическая организация проанализировала ситуацию с эпидемиологическими ограничениями в мире и установила, что из 217 стран и территорий, полностью открытыми для посещения туристами из-за границы остаются лишь пять. 

Соответствующий отчет был обнародован организацией 8 марта. 

Среди стран, в которых нет ограничений для туристов оказались 

  • Албания; 
  • Доминиканская Республика;
  • Коста-Рика;
  • Северная Македония;
  • Танзания. 

69 стран и территорий на сегодня полностью закрыты для путешественников из-за рубежа. Более половины из них в таком состоянии находятся более 40 недель.

78 стран и территорий пускают к себе лишь определенные категории иностранцев. 

Еще 70 для посещения требуют тестирования или прохождения карантина. Специалисты ВТО отмечают, что в этих странах правительства начали прибегать к гибким методам возобновления туризма.  

Ограничения для туристов в мире

Темно синим выделены страны, которые полностью закрыли границы для туристов. Синим - страны с частичными ограничениями. Голубым - страны, куда можно приехать с негативным тестом на COVID-19 и прохождением карантина. Зеленым - полностью открытые для туристов страны. 

Напомним, начиная с 1 марта для украинцев открыли свои границы сразу несколько безвизовых стран.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Туризм, Путешествия, Коронавирус, Covid-19.
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