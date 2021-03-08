Во всем мире насчитали пять стран, полностью открытых для туристов: список

Всемирная туристическая организация проанализировала ситуацию с эпидемиологическими ограничениями в мире и установила, что из 217 стран и территорий, полностью открытыми для посещения туристами из-за границы остаются лишь пять.

Соответствующий отчет был обнародован организацией 8 марта.

Среди стран, в которых нет ограничений для туристов оказались

Албания;

Доминиканская Республика;

Коста-Рика;

Северная Македония;

Танзания.

69 стран и территорий на сегодня полностью закрыты для путешественников из-за рубежа. Более половины из них в таком состоянии находятся более 40 недель.

78 стран и территорий пускают к себе лишь определенные категории иностранцев.

Еще 70 для посещения требуют тестирования или прохождения карантина. Специалисты ВТО отмечают, что в этих странах правительства начали прибегать к гибким методам возобновления туризма.

Темно синим выделены страны, которые полностью закрыли границы для туристов. Синим - страны с частичными ограничениями. Голубым - страны, куда можно приехать с негативным тестом на COVID-19 и прохождением карантина. Зеленым - полностью открытые для туристов страны.

Напомним, начиная с 1 марта для украинцев открыли свои границы сразу несколько безвизовых стран.