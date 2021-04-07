На Карибы - по безвизу: для украинцев открыли новую экзотическую страну

В копилку стран, которые украинцы могут посещать без оформления виз, добавилось еще одно островное государство в Карибском море - Сент-Винсент и Гренадины. Решение приняли сегодня, 7 апреля, в Кабмине.

Согласно документу, украинцы могут отдыхать на острове при условии, что продолжительность их пребывания не превысит 90 дней в течение 180 дней. Жители Сент-Винсента и Гренадин могут также приехать в Украину без визы.

К слову, данное государство, расположенное на Карибах, является экзотическим. Состоит оно из большого острова Сент-Винсент и 30 мелких островов общей площадью 389,3 кв. км.

Напомним, с 1 марта для украинцев открыли свои границы сразу несколько безвизовых стран. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Согласно предоставленным данным, с начала марта введен безвизовый режим для территории Аруба и Кюрасао, островов Бонайре, а также Синт-Эстатиус и Саба.