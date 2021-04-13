Израиль откроет границы для украинцев: названа дата и условие

Власти Израиля откроют границы для туристов переболевших "короной" либо прошедших вакцинацию с 23 мая текущего года.

Об этом 13 апреля сообщили в Министерстве туризма Израиля.

Согласно предоставленным данным, сперва в страну будут пускать людей только небольшими группами по установленной квоте. Но, уже после изучения первых результатов будет рассмотрена возможность расширения числа туристов.

Туристам нужно будет пройти ПЦР-тест перед посадкой на рейс и сделать серологический тест для подтверждения наличия антител, когда они прибудут в аэропорт Бэн-Гурион.

При этом израильские власти готовы сотрудничать с другими странами для совместного контроля свидетельств вакцинации, для исключения необходимости тестов по прилету.

Однако, пока не названы страны, граждане которых смогут поехать в Израиль, и вакцины, которые он будет признавать.

Напомним, что 7 апреля Кипр открыл свои границы для украинцев и озвучил правила пребывания на курорте во время пандемии.