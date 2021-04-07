Прогулка по декларации дважды в день: какие сюрпризы ожидают украинцев на Кипре

Кипр открыл свои границы для украинцев и озвучил правила пребывания на курорте во время пандемии коронавируса.

По информации местного издания Cyprus Mail, представители туристической сферы предупреждают, что гостей острова обяжут носить специальные разрешения, а прогулки будут регламентированы временем.

Так, чтобы выйти из отеля, постояльцы будут обязаны заполнить специальную декларацию или же отправить sms и дождаться разрешения покинуть отель. Гулять можно будет только в определенное время: в будни - два выхода в свет по три часа, в выходные - на один больше. Кроме того, пребывать на улице можно строго с 6:00 до 23:00 вечера.

Как ранее сообщал "Телеграф", в копилку стран, которые украинцы могут посещать без оформления виз, добавилось еще одно островное государство в Карибском море - Сент-Винсент и Гренадины. Решение приняли сегодня, 7 апреля, в Кабмине.