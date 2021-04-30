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От койкоместа до виллы: сколько стоит отдохнуть в Одессе и Карпатах на майские

От койкоместа до виллы: сколько стоит отдохнуть в Одессе и Карпатах на майские
18:32 Сегодня Телеграф

Приближаются майские праздники и если вы не успели организовать отдых вне дома на пасхальные праздники, то у вас есть еще шанс отдохнуть 8,9, 10 апреля.

"Телеграф" рассказывает, сколько будет стоить отдохнуть в Карпатах и Одессе в следующий длинный уикенд.

Так, Booking предлагает разные варианты отдыха в Карпатах на разный кошелек. Цены на отдых в Карпатах за сутки варьируются от 800 и до 8 тысяч гривен (в последнем варианте речь идет о вилле). В среднем за 1000 гривен в сутки можно снять двухместный номер с видом на горы и телевизором-плазмой в номере и завтраком. Большой популярностью у туристов пользуются Мукачево, Свалява.

Отдых в Карпатах

Отдых в Карпатах

Отдых в Карпатах

Что касается Одессы, то цены здесь стартуют от 2000 гривен за сутки. Двухместный номер с 1 кроватью или двумя отдельными кроватями будет стоить от 4500 до 6500 гривен.

Отдых в Одессе

Но стоит отметить, если же вы решили отдохнуть на следующей неделе вне дома – стоит поторопиться! Поскольку места в отелях разлетаются как горячие пирожки.

Где отдохнуть еще недалеко от Киева

Добропарк

Добропарк - частный дендропарк для семейного отдыха. Территория более 300 га,  3 7000 00 ранних и поздних тюльпанов, а также нарциссы, крокусы, ирисы и фацелии.

Добропарк расположен в с. Мотижин, что в 29 км от Киева по Житомирской трассе. Вход платный.

С 1 мая будет курсировать автобус метро Житомирская-Добропарк.

Расписание поездок:

Из Киева в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Из Добропарка в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

"Межигорье"

"Межигорье"  расположен в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области). Национальный парк Межигорье работает без перерывов и выходных

  • в летний период с 8:00 до 22:00
  • в зимний период с 8:00 до 17:00
  • осенью и весной с 8:00 до 19:00

Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс (выходные и праздничные дни):

  • взрослый* – 150 грн
  • детский* – 50 грн

 Вторник:

  • взрослый — 70 грн
  • детский – бесплатно
  • пенсионеры — 40 грн

Утренние и вечерние билеты – каждый день (включая выходные и праздничные дни), если заходить на территорию парка с 8:00 до 9:00 или после 19:00:

  • взрослый – 70 грн
  • детский – 50 грн

Как сообщал "Телеграф", в мае украинцам утвердили 13 официальных выходных. Правда, лишь три из них выпадут на будние дни.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Одесса, Цены, Карпаты, Отдых.
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