Затопленная 70 лет назад итальянская деревня снова увидела мир (фото)

В Италии обнаружили остатки деревни, которая находилась под водой на протяжении 70 лет.

Об этом пишет ВВС.

Сообщается, что озеро Резия находится в Южном Тироле - альпийском регионе, граничащем с Австрией и Швейцарией. Местные чиновники приняли решение временно осушить его для проведения ремонтных работ. И когда воду откачали, открылась невероятная картина - следы деревни Курон, где когда-то жили сотни людей, прежде, чем ее затопили для создания гидроэлектростанции в 1950 году. Тогда местных жителей переселили в новую деревню, а под воду ушло 160 строений.

На фотографиях видны ступени, подвалы и стены на дне озера, а также церковная башня XIV века.

Напомним, 16 мая свои границы открыла Италия - первая ушедшая в изоляцию европейская страна, где в 2020-м вспыхнул коронавирус.