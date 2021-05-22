Испания откроет границы для туристов из Украины, но далеко не для всех: названы условия въезда

Испания с 7 июня открывает границы для туристов из стран, которые не входят в состав ЕС.

Как сообщает местное издание El Mundo, об этом заявил премьер Испании Педро Санчез.

Уже с 24 мая границы будут открыты для стран с низким уровнем возможности заражения, в их число будут включены Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Израиль. Граждане этих стран смогут посещать Испанию без надобности сдавать тест на COVID-19 и прохождения карантина.

С 7 июня все иностранные граждане, вне зависимости от страны происхождения, смогут посещать страну без ограничительных мер и тестирования, но только в том случае, если они вакцинированы средством, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA ) или Всемирной организацией здравоохранения.

В настоящее время в EMA в этом списке находятся четыре вакцины - BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca (в том числе и индийский Covishield, а также препарат южнокорейской компании SK-Bio). В ВОЗ помимо них также находится вакцина китайской компании Sinopharm.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко предположил, что в Украине до 1 июля появятся паспорта вакцинации.