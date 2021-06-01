Турция вернула обязательные ПЦР-тесты для туристов: что важно знать

В связи с мировой пандемией коронавируса Турция возвращает требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста при пересечении границы.

Информация об этом внесена в обновленный NOTAM от 31 мая, пишет avianews.com.

Сообщается, что украинцам разрешили отдыхать без сдачи тестов в середине мая, однако продлилось это всего две недели.

Уже с сегодняшнего дня отдохнуть в Турции можно с ПЦР-тестом, сделанным в течение 72 часов до пересечения границы.

Въехать в страну можно и с другими документами: сертификатом о вакцинации с датой не менее 14 дней до пересечения границы; справкой о перенесении COVID-19 в течение последних 6 месяцев до пересечения границы; отрицательным экспресс-тестом на антиген, сделанным в течение 48 часов до взлета.

Данные требования будут действовать минимум месяц, а после 30 июня турецкие власти могут пересмотреть правила для туристов в зависимости от ситуации в стране.

Напомним, украинка отличилась скандальной выходкой из-за того, что ее не пустили на самолет в Турцию.