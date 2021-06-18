В Украине перед праздниками - ажиотаж на поездки: УЗ назначила 58 дополнительных рейсов

"Укрзализныця" готовится к разгару периода отпусков и вводит дополнительные поезда.
Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".
Сообщается, что клиенты перевозчика уже заказали более 600 тысяч билетов на период с 18 по 28 июня.
В связи с этим компания вводит 21 дополнительный поезд, курсирующий по 58 дополнительных рейсах. Это позволит обеспечить около 50 тысяч дополнительных мест.
По данным "УЗ", самые популярные маршруты Украинцев не меняются, это:
Если вы еще не знаете, куда отправиться во время своего отпуска, то "Телеграф" недавно узнал о том, где в Украине находятся так называемые "места силы" и почему люди их посещают.