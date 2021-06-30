Ваттовое море: что это такое и почему Google посвятил ему дудл

Дудлы от Google - своего рода маленькие послания о важных вещах или событиях в мире. Сегодня, 30 июня, дудлом стало Ваттовое море.

Ваттовое море - уникальная природная среда, которая в 2009 году стала частью Всемирного наследия ЮНЕСКО в Нидерландах и Германии. Свое название оно получило от немецкого глагола "waten", который переводиться как "шлепать в воде, переходить вброд". Во время отлива здесь обнажаются ватты - мелководные участки моря, которые и делают регион особенным. Именно прогулки по ним стали одной из туристических фишек региона.

Больше половины Ваттового моря у берегов Дании, Германии и Нидерландов стали местом обитания для более 2,5 тысяч животных, 700 видов растений. Ватты стали излюбленным местом при миграции птиц - за сезон миграции здесь бывает до 20 млн пернатых. Особенностью Ватенмеера, как еще называют Ваттовое море, стали лежбища северноморских тюленей.

Образовалось это чудо природы сравнительно недавно - около тысячи лет назад. Тогда череда невероятно сильных штормов перенесла воду через прибрежные холмы, сделав их островами. А низины стали Ваттовым морем.

На территории, которая находится под эгидой ЮНЕСКО расположены три заповедника на территории трех государств. Сюда ежегодно приезжает невероятное количество туристов чтобы не только погулять, но и покататься по ваттам на повозке. Этот уголок дикой природы - один из немногих нетронутых в Европе. Здесь пока не чувствуется влияние человека. А вот Большой Барьерный риф хотят внести в список объектов всемирного наследия, которым "угрожает опасность" из-за изменений климата.