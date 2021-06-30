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Ваттовое море: что это такое и почему Google посвятил ему дудл

Ваттовое море: что это такое и почему Google посвятил ему дудл
Обновлено 08:31 Сегодня Телеграф Ralf Roletschek/Wikimedia Commons

Дудлы от Google - своего рода маленькие послания о важных вещах или событиях в мире. Сегодня, 30 июня, дудлом стало Ваттовое море.

Дудл Ваттовое море от ГуглВаттовое море - уникальная природная среда, которая в 2009 году стала частью Всемирного наследия ЮНЕСКО в Нидерландах и Германии. Свое название оно получило от немецкого глагола "waten", который переводиться как "шлепать в воде, переходить вброд". Во время отлива здесь обнажаются ватты - мелководные участки моря, которые и делают регион особенным. Именно прогулки по ним стали одной из туристических фишек региона. 

Ваттовое море с высоты полета

Больше половины Ваттового моря у берегов Дании, Германии и Нидерландов стали местом обитания для более 2,5 тысяч животных, 700 видов растений. Ватты стали излюбленным местом при миграции птиц - за сезон миграции здесь бывает до 20 млн пернатых. Особенностью Ватенмеера, как еще называют Ваттовое море, стали лежбища северноморских тюленей.  

Тюлени лежат на Ваттовом море

Образовалось это чудо природы сравнительно недавно - около тысячи лет назад. Тогда череда невероятно сильных штормов перенесла воду через прибрежные холмы, сделав их островами. А низины стали Ваттовым морем

Птицы на закате на Ваттовом море

На территории, которая находится под эгидой ЮНЕСКО расположены три заповедника на территории трех государств. Сюда ежегодно приезжает невероятное количество туристов чтобы не только погулять, но и покататься по ваттам на повозке. Этот уголок дикой природы - один из немногих нетронутых в Европе. Здесь пока не чувствуется влияние человека. А вот Большой Барьерный риф хотят внести в список объектов всемирного наследия, которым "угрожает опасность" из-за изменений климата.  

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Google, ЮНЕСКО, Тюлени, Дудл, Ваттовое море.
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