Австрия и Нидерланды открыли въезд для украинцев, но есть условие

С 1 июля Австрия и Нидерланды открыли въезд для украинцев с условием полной вакцинации перед посещением этих стран.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Для въезда в Австрию или Нидерланды украинцам нужен сертификат о полной вакцинации против COVID-19. С момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней до въезда и не более 270 дней. При условии наличия такого сертификата, посещение Австрии и Нидерландов возможно без регистрации и карантина.

Сертификат должен быть на английском или немецком языках. Также нужно, чтобы были указаны тип вакцины, количество сделанных доз. Вместо сертификата можно также использовать лекарственное подтверждение с наименованием вакцины и количеством сделанных доз.

Австрия и Нидерланды признали все вакцины, которыми пользуются в Украине: Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm и Sinovac.

Что касается Нидерландов, в этой стране с 1 июля разрешили въезд украинцев с биометрическими паспортами для всех целей путешествий.

Также с 1 июля 2021 года в Нидерландах признали сертификат о прививке от COVID-19 как замену сертификата о COVID-тестировании.

Напоминаем о том, что 7 июня 2021 года для украинских туристов открыли две европейские страны - Испанию и Францию