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Спит, мяукает и смотрит на прохожих: в Токио на рекламном щите "поселился" огромный 3D кот

Спит, мяукает и смотрит на прохожих: в Токио на рекламном щите "поселился" огромный 3D кот
05:29 Сегодня Телеграф

Множество огней и бесчисленных рекламных щитов - все это очень ярко описывает Токио, особенно его самые оживленные районы. На них демонстрируют огромное количество различных рекламных роликов и постеров. Однако с 12 июля на станции Синдзюку помимо этого, поселилась и большая 3D-кошка.

Напротив восточного выхода со станции японцы установили необычный билборд - 3D-кошку размером в три этажа. Она будет просыпатся в 7 утра, мяукать, привлекая внимание прохожих, и ложиться спать вечером, прежде чем экран выключится в 1 час ночи. 

Официальный "дебют" 3D-кота состоится в понедельник, 12 июля. На данный момент кошка появляется ненадолго в течение дня. 

Отметим, что за "необычной" кошкой можно последить онлайн - на своем канале на YouTube Cross Shinjuku Vision ведет прямую трансляцию.

И если в Японии котов очень любят, и даже показывают на билбордах, то в Австралии котам запретили выходить на улицу. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Токио, Кот.
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