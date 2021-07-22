Мальдивы введут налог на выезд: сколько придется платить туристам, чтобы покинуть острова

С 1 января 2022 года для туристов и местных жителей вылет с Мальдив буде платным.

Об этом сообщает The Edition.

Налог вводят вместо аэропортовых сборов. Сейчас во время вылета с островов оплачивается 15 долларов США аэропортового сбора. С 2022 года иностранцы будут платить минимум 30 $. Такая расценка "налога на выезд" в эконом-классе.

Пассажирам бизнес-класса придется заплатить вдвое больше - 60 долларов США. Для тех, кто летит первым классом выездной налог составит 90 долларов.

Дороже всего будет улететь с Мальдив на частном самолете - 130 $. Для своих граждан республика установила оплату при вылете в 12 долларов США. Налог будет включен в стоимость билетов.

От уплаты налога освободили только детей до 2 лет и пассажиров с дипломатической неприкосновенностью. При этом сохраняется плата на развитие аэропорта при вылете из Веланы в Мале - 25 $.

Сумму налога установили в поправке к законодательству, которую приняли 11 июля.

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