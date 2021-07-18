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Воскресенье, 18.07.2021
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Одна из стран ЕС полностью открыла границы для украинцев - Кулеба

Одна из стран ЕС полностью открыла границы для украинцев - Кулеба
11:07 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Бельгия полностью открыла границы для украинцев в соответствии с рекомендацией Совета ЕС.

Об этом утром в воскресенье, 18 июля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Twitter.

Теперь, когда Украина в "зеленом" списке и получила разрешение на посещение стран ЕС, граждане могут покупать билеты и отправляться на отдых в страны Европейского Союза, в том числе в Бельгию.

Как сообщалось, 15 июля Европейский Союз включил Украину в список стран, для которых ограничительные меры, введенные на поездки в ЕС из-за пандемии коронавируса COVID-19, сняты. 

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Эстония открыла границы для украинцев - вакцинация, тесты и изоляция не нужны.

Также напоминаем о том, что популярна страна-курорт Хорватия также упростила правила въезда для украинцев.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

ЕС, Бельгия, Туризм, Поездки, Границы.
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