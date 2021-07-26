Репин, Пикассо и Малевич в обычном селе на Харьковщине: как Пархомовский музей разрушает стереотипы

Работы Пикассо, Малевича, Шишкина, Шевченко, Репина и Маяковского - последнее, что ожидаешь увидеть в рядовом украинском селе. Пархомовский художественный музей им. П. Ф. Лунева - феномен, потому что начинался со школьного кружка и масштабировался в настоящую сокровищницу искусства. "Телеграф" отправился в Пархомовку, что на Харьковщине, и узнал, как в обычном селе появился музей с произведениями известных на весь мир художников и почему украинцам (и не только) следует его посетить.

Село Пархомовка Богодуховского района расположилось в 106 километрах от Харькова. Музей, расположенный на двух этажах дома-"палаццо" ХVIII столетия, встречает с порога картинами - рисунками детей, которые здесь занимаются. И это не случайность, ведь именно дети, которых более 60 лет назад умело организовал учитель истории местной школы Панас Федорович Лунев, и творили историю этого музея.

Как школьный кружок стал музеем с несколькотысячным фондом

Педагог собрал вокруг себя учеников средних и старших классов, основав кружок "Юный историк". В школьной комнате был открыт небольшой краеведческий музей, экспонаты для которого - старинные вышивки, посуду или фотографии - дети нашли в домах у жителей села и района. Ученики сами проводили экскурсии, посвящая музейной работе свой единственный на то время свободный от учебы день.

Впоследствии музей "переехал" в отдельное помещение и уже имел четыре комнаты. Инициатива набирала темпы. Лунев принес в музей экспонаты из личной коллекции, вместе с детьми начал ездить по музеям и галереям Советского Союза, знакомиться с художниками.

"Панас Федорович считал большим недостатком в школьном образовании то, что мало внимания уделялось именно эстетическому воспитанию. Поэтому решил восполнить этот пробел. Сельские дети оторваны от больших городов, не могут увидеть музеев, выставок и театров. Вместе с учителем они побывали едва ли не в каждой республике СССР. Это невероятная и на самом деле тяжелая работа. Увидев музейные коллекции Харькова, Москвы, Ленинграда дети были вдохновлены. И возникла совместная идея сделать в Пархомовке музей с настоящими картинами ", - рассказывает Елена Семенченко, ученица Панаса Лунева, а ныне - директор Пархомовского музея.

Без соцсетей и TikTok дети достучались до музейщиков и художников. Писали письма всем - художникам, музейным сотрудникам, деятелям культуры. К слову, эти письма до сих пор здесь сохраняются. Первой откликнулся Союз художников Харькова, передав школьному музею 50 живописных и графических работ в 1955 году. Именно этот год и считается датой основания Пархомовского художественного музея. А дальше начали поступать экспонаты из всего музейного фонда Советского союза. Работы на постоянное хранение передавали, например, Пушкинский музей изобразительного искусства, Музей Московского Кремля и Ленинградский Эрмитаж. Сейчас на этикетках к экспонатам можно прочитать, откуда картина или скульптура попала в коллекцию Пархомовского музея.

Так школьный кружок перерос в искусствоведческий клуб, который ученики назвали "Радуга".

"С помощью прекрасного Панас Федорович воспитывал в детях и добро, и любовь, и отношение к окружающим и Украине. Он старался не навязывать своего освоения того или иного направления искусства и давал пространство. Говорил так: "Когда разглядываете картину, не изучайте ее, а чувствуйте сердцем, прислушивайтесь к своим впечатлениям". Это была не просто школа искусства, а школа жизни", - вспоминает Елена Семенченко, впервые попробовавшая свои силы в роли директора музея еще будучи восьмиклассницей.

Около 30 лет музей просуществовал на общественных началах. Со временем перебирался в новое здание, где расположен до сих пор, коллекция росла, увеличилось число посетителей, поэтому силами детей содержать заведение стало труднее. В 1986 году музей в Пархомовке становится автономным отделом Харьковского художественного музея.

От античной пластики и икон до зарисовок Маяковского и керамики Пикассо

Музей насчитывает более семи тысяч экспонатов, но пространство позволяет демонстрировать экспозицию порядка одной тысячи. В 12 залах собраны чуть ли не все направления и эпохи начиная от иконописи XVII-начала ХХ в., этнографических элементов декора и быта XVII-XIX вв. до искусства Древнего Египта и стран Востока. Можно рассмотреть как интересную коллекцию западноевропейского и отечественного фарфора ХVIII-ХХ вв., так и яркие работы в технике равеннской мозаики Надежды Леже, или же плакаты ХХ в., среди которых - печатные листы периода Первой мировой войны.

В основном фонде музея несколько тысяч картин. На первом этаже одна из визитных карточек - "Супрематизм 65", работа авангардиста Казимира Малевича, который в свое время жил в Пархомовке и писал, как оказалось, не только черные и не только квадраты.

Рядом можно увидеть эскизы костюмов, которые Владимир Маяковский рисовал к своим пьесам.

В другом зале - вариация знаменитого "Голубя мира" импрессиониста Пабло Пикассо, а рядом с "Голубом с веткой маслины" разместилась керамика "Панно. Ныряльщики" и "Потрет Ф.-Ж. Кюри".

Неожиданно "обитают" в украинском селе картина "Весна" французского импрессиониста Камиля Писсаро, который дружил с Моне, а также "Портрет девочки" голландского художника Фердинанда Боля, одного из лучших учеников Рембрандта.

Широко представлены отечественные художники. Одна из заметных картин в коллекции музея - "Пишущая девушка" Ильи Репина. Рядом - натурные зарисовки Ивана Шишкина, гравюра "Хутор Киевский" Тараса Шевченко, работы Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Исаака Левитана, Аполлинария Васнецова и других известных художников.

Сейчас в музее работает 18 сотрудников. Говорят, что любят свою работу, и рады, что в музей ежедневно приезжают посетители. Как рассказала директор музея, то однажды к ним приехали гости из Италии и Голландии. Оказалось, что туристические путеводители по Украине, выданные в тех странах, приглашают посмотреть музей в Пархомовке.

"Мы действительно были удивлены, потому что даже в Украине не все знают о существовании нашего уникального музея", - отмечает Елена Семенченко.

Проблемы и планы

Еще в советское время музей сталкивался с препятствиями, в частности, из-за экспонатов-икон и обнаженной натуры. Сейчас тоже не обходится без проблемных моментов. Во-первых, в Пархомовку существует мало рейсов. Сейчас курсирует проходной автобус из Харькова, 1-2 раза в день. В музее говорят, что было бы удобно добавить маршрутку до поселка Краснокутск, а там уже до Харькова и других городов добраться проще. Отметим, что в музей можно приезжать собственным транспортом, либо в составе экскурсии, которые организуют туристические агентства в разных регионах Украины.

Во-вторых, музей мечтает о дополнительном пространстве, потому что когда проходит выставка (а их бывает 18-20 в год) приходится освобождать для нее место и снимать постоянную экспозицию.

В-третьих, не помешает ремонт. В частности крыша здания, по словам сотрудников, "аж кричит" и ни разу не перекрывалась. Последствия подтекания уже виднеются на потолке одного из коридоров.

Но есть и хорошие новости. Новый друг музея, украинский политолог Николай Давидюк побывал в Пархомовке и был настолько поражен, что занялся популяризацией местной достопримечательности. По его инициативе скоро здесь появится аудиогид. Украинскую версию озвучивает писатель Сергей Жадан, английскую - певица Алина Паш. Ожидается пополнение коллекции музея работами современных украинских художников. Недавно Пархомовский музей получил в свой фонд работу метра современной украинской живописи Ивана Марчука из цикла "Выходят мечты из берегов".

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"Люди приезжают к нам за новыми впечатлениями, - резюмирует директор Елена Семенченко. - Посетители однажды так интересно сказали: "Когда едешь в Лувр, ты понимаешь, что ты там увидишь. Когда едешь в Пархомовку - впечатление неожиданные".

И, действительно, музей поражает какой-то уютной атмосферой и невероятной историей рождения, разноплановостью направлений и эпох на всякий вкус и цвет, поэтому каждый здесь может найти близкое и интересное.

Фото: Ян Доброносов