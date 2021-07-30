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Пятница, 30.07.2021
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Италия разрешила въезд украинским туристам, но ввела 4 правила: подробности
Италия разрешила въезд украинским туристам, но ввела 4 правила: подробности

Италия разрешила въезд украинским туристам, но ввела 4 правила: подробности

Италия разрешила въезд украинским туристам, но ввела 4 правила: подробности
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф

С 31 июля украинцы могут путешествовать по Италии, однако для туристов будет действовать несколько обязательных правил.

По информации посольства Украины в Италии, Украина попала в перечень стран категории D, в связи с чем европейская страна снимает ограничение на въезд с туристической целью.

Правда, путешественникам нужно соблюсти несколько условий:

- показать отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, сделанный за 72 часа до приезда;

- заполнить форму санитарного контроля Passenger Locator Form;

- отбыть 5 дней в изоляции;

- сделать еще тест на коронавирус, который должен быть отрицательным.

Данные условия будут действовать с 31 июля по 30 августа включительно.

Напомним, украинские туристы, невзирая на пожары в Турции, продолжают скупать путевки на "горячие" курорты. Сколько стоит "горящий" тур в местность, частично охваченную пламенем, читайте в материале "Телеграфа".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 259

Все по теме:

Италия, Европа, Карантин, Изоляция, Отдых 2021.
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