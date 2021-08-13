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Вкусно, экзотично и недорого: список лучших направлений для украинцев в бархатный сезон

Вкусно, экзотично и недорого: список лучших направлений для украинцев в бархатный сезон
16:13 Сегодня Телеграф Дубровник / фото pixabay

Не за горами сентябрь, а это значит, что совсем скоро для путешественников начинается бархатный сезон. В это время цены на курортах обычно падают, а вот жара спадает, и во многих странах отдыхать становится даже приятнее, чем летом.

О самых интересных направлениях для украинцев в бархатный сезон в эксклюзивном комментарии для "Телеграф" рассказал директор туристического агентства "DIO TRAVEL" Дмитрий Волков.

"На самом деле в сентябре можно ехать во все те же страны, что и летом. Хорватия, Черногория, Болгария, Албания, Кипр, Турция, Греция, Испания будут прекрасным выбором в это время. Летняя жара уже начинает спадать и цены становятся чуть приятнее. А вот уже с октября погода во многих странах начинает портиться. Гарантированно хорошо будет в Турции и на Кипре. Остальные страны из списка выше для пляжного отдыха лучше выбирать в сентябре. Отдельным пунктом выделю круглогодичный Египет. Туда можно ехать в любое время", - рассказывает Дмитрий. 

 Рассмотрим некоторые из этих стран подробнее.

Хорватия

хорватия

фото pixabay

Сентябрь – самый комфортный месяц бархатного сезона в этой стране. Температура здесь лишь немного понижается по сравнению с летом, но и цены от летних практически не отличаются. 

В октябре же средняя температура в этом месяце держится на уровне +20 градусов, что отлично подойдет противникам сильной жары. В это время очень комфортно будет посетить древние исторические города Хорватии: Дубровник, Загреб, Слит и Пулу. Цены на жилье в Хорватии в октябре уже ниже, чем летом.

Для пересечения границы Хорватии украинцам отныне нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Греция

греция

фото pixabay

Погода в Греции осенью очень напоминает летнюю. Купаться здесь можно до самой середины октября, а на южных островах Родос и Крит едва ли не до ноября. Бархатный сезон в Греции отлично подходит тем, кто не любит переполненных пляжей, жары и перегретого моря.

"По ценам в этом году приятно радует больше всего Греция. Именно это направление у нас занимает третье место по продажам после Турции и Египта", - отмечает Волков. 

Въехать в Грецию украинцы могут по экспресс-тесту, который должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до времени прибытия, или по ПЦР-тесту, который делают за 72 часа. 

Испания

испания

фото pixabay

С 27 июля украинцы могут посещать Испанию. При въезде в страну необходимо будет предъявить свидетельство о полной вакцинации или отрицательный тест на COVID-19. 

В Испании самое комфортное время для отдыха и экскурсий наступает во второй половине сентября.  Этот период особенно хорош, т.к. температура воздуха днем не превышает +26°С, +28°С, а прибрежной воды +23°С, +24°С. Поэтому у туристов всегда есть выбор: либо провести целый день на пляже, либо же отправиться на экскурсию и ознакомиться с богатой испанской культурой и чудесной архитектурой. 

Португалия и остров Мадейра

Мадейра

фото pixabay

"Из новых интересных направлений выделил бы Португалию и первый в истории прямой чартерный рейс на о. Мадейру", - отмечает Волков. 

 Бархатный сезон в Португалии радует туристов обилием фруктов, молодыми винами, мягкой солнечной погодой, пригодной как для экскурсионного, так и для пляжного отдыха. В Лиссабоне дневная температура воздуха достигает отметки +26°С — +27°С, ночная -+18°С — +19°С. В Порту в это время обычно на несколько градусов прохладнее. 

На Мадейре бархатный сезон проходит в течение первой половины сентября. Можно купаться на острове еще и в октябре, но это уже пограничный период, когда воздух охлаждается, и его температура сравнивается с температурой воды на отметке +22 °C. Зато в это время можно отправляться на экскурсии, коих на Мадейре великое множество. Например, по крупнейшему городу Мадейры Фуншалу илив старый город Машику.

Что по экзотике?

Директор туристического агентства "DIO TRAVEL" Дмитрий Волков советует бронировать туры на более экзотические направления уже в октябре. В это время на них неплохо снижаются цены. Турагент советует украинцам отправляться в то время на Занзибар, Мальдивы и Доминикану.

Занзибар

Занзибар

фото pixabay

Занзибар - это настоящий тропический рай. Этот регион Танзании сочетает в себе индийское, арабское и африканское наследие вместе с карибским шармом. Занзибар не зря получил прозвище "Остров специй". Его кухня представляет собой сочетание ближневосточных и индийских вкусов. Они отлично сочетаются с рыбой, которая в изобилии водится в водах около острова. 

Для граждан Украины действует визовый режим с Танзанией. Виза стоит 50 долларов США и её можно получить по прилёту. 

Доминикана

Доминикана

фото pixabay

 Доминиканская республика — это уникальная страна, ведь небольшой остров таит в себе уникальные лесные массивы и так и буйствует прекрасной зеленью. Здесь есть высокие горы и горные реки, водопады и пещеры, песчаные дюны и тропические леса, кристально чистые озера и пляжи с белоснежным песком - рай для любого туриста. А еще здесь прекрасные морепродукты, которые в хороших отелях подаются прямо на обедах для постояльцев.

Ранее "Телеграф" писал, где можно бюджетно отдохнуть за границей. В список попали Египет, Турция, Болгария и Грузия. 

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
Просмотры: 181

Все по теме:

Туризм, Отпуск, Доминикана, Занзибар, Бархатный сезон, Бюджетный отпуск.
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