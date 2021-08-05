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Дешевле Затоки: где можно бюджетно отдохнуть заграницей

Дешевле Затоки: где можно бюджетно отдохнуть заграницей
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В вопросах путешествий на первое место часто становится финансовая сторона. Многие туристы хотят провести время недорого и качественно. Соединить оба требования очень легко, если выбрать зарубежную страну, где есть самый дешевый отдых. Давайте рассмотрим ТОП-5 самых дешевых стран, где можно отдохнуть украинцам. Ранее "Телеграф" писал, куда чаще всего выезжали граждане Украины в этом году.

Египет

Отдых в Египте в трехзвездочном отеле с авиаперелетом обойдется примерно в 650$ с человека. Еще как минимум 100$ стоит накинуть на развлечения и дополнительные экскурсии. Среди украинцев это является одним из самых популярных направлений летнего отдыха.

Египет отель

Каждый год сюда едут как с детьми, так и молодые пары. Также Египет является хорошим вариантом для тех, кто путешествует сам. Это дешево, условия лучше, чем на украинских курортах, а еще это хорошее изменение окружающей среды. Здесь можно посмотреть на свою жизнь под другим углом.

шеф-повар кухня

Турция

Турция сейчас охвачена пожарами. Несмотря на это, бесстрашные украинцы продолжают покупать "горящие" путевки на любимом курорте. Основная причина такой популярности - дешевый отдых и большое количество акций. Отдых в Турции обойдется немного дороже Египта. Рассчитывать стоит на 700$ с человека за неделю отдыха.

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В общем советуем брать деньги с запасом. Когда вы находитесь в другой стране, то в любой момент может случиться что-то непредвиденное, как то, что происходит сейчас. Не делайте себя заложником ситуации.

гостиница отель бассейн

Грузия

В тройку самых дешевых стран вошла Грузия. С каждым годом эта страна пользуется все большей популярностью среди украинцев. Это страна с широким географическим диапазоном. Она интересна с исторической точки зрения.

грузия аджария курорт

Если говорить о ценовом диапазоне отдыха в Грузии, то он будет несколько дороже Египта и Турции. За неделю отдыха в трехзвездочном отеле и авиаперелетом придется потратить около 750-800$.

грузия закат солнце

Болгария

Болгария несколько похожа по цене с Грузией. Если экономно подойти к отдыху за границей, то можно уложиться в 600 евро. Значительно дешевле обойдется автобусный тур в Болгарию - 300-400 евро. Не советуем ехать автобусом, если вы путешествуете с детьми. Вас ждет долгая и непростая дорога, детям ее трудно переносить. Отдых должен быть отдыхом, а не игрой на нервах.

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Многие посетители едут сюда не впервые. Здесь безопасно, красиво и все продумано для отдыхающих.

пляж море

Черногория

Пятерку самых дешевых стран закрывает Черногория. Отдых в Черногории обойдется от 700 евро. За последние годы популярность набрали горящие туры, которые стоили вдвое, а то и втрое дешевле, чем обычные.

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Если цены вас "кусают", а отдохнуть за границей хочется, можно спланировать отпуск после высокого сезона. С сентября, обычно, цены значительно ниже.

море яхты

Ранее "Телеграф" писал, сколько стоят "горящие" путевки на отдых на Эгейском море в пылающей Турции.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Египет, Турция, Болгария, Грузия, Отдых, Черногория, Курорты.
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