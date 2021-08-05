"Выгорело все": семью популярного украинского телеведущего эвакуировали с турецкого курорта из-за страшных пожаров

Масштабные пожары в Турции, с которыми не могут справиться с 28 июля, продолжают "пожирать" популярные среди украинцев местные курорты. Из-за угрозы распространения огня приходиться эвакуировать туристов, которые заселились в отелях. В этот раз не повезло известному украинскому телеведущему Константину Грубичу, который в семьей сейчас отдыхает в Мармарисе.

Как рассказала дочь журналиста Владислава Грубич изданию "Обозреватель", благодаря туроператору всех членов семьи перевезли в более безопасное место, которое ранее серьезно пострадать от огня.

"Мы ужинали в тот момент, когда огонь вблизи разгорался. Это было что-то из разряда "Пир во время чумы". Мне написал гид: собирайте вещи, будет эвакуация. А вот работники отеля не понимали, почему все сдают номера, спрашивали, куда мы собрались", - поделилась Владислава.

View this post on Instagram A post shared by Костя Грубич (@kostyagrubych)

View this post on Instagram A post shared by Vlada Grubych (@vladagrubych)

Семью украинского журналиста разместили недалеко от Мармариса, в туристическом городе Ичмелер. При этом доплачивать не пришлось, условия были такие же, как и в предыдущем отеле - 5 звезд, аll inclusive, первая линия моря.

View this post on Instagram A post shared by Vlada Grubych (@vladagrubych)

"Несколько дней назад этот городок горел еще хуже Мармариса. Здесь выгорело все, что могло выгореть. Воздух ужасный, тяжелый, очень горячий", - рассказала Владислава, которая откровенно призналась, что отдых получился ужасным.

Ранее Константин Грубич показал видео, как на курорте тушат пожар.

View this post on Instagram A post shared by Костя Грубич (@kostyagrubych)

Напомним, что в Турции также с семьей отдыхает и беременная украинская телеведущая Екатерина Осадчая. На берегу моря в Анталье журналистка сняла на видео, как самолеты набирают воду для тушения пожаров.