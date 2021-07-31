Туристам на заметку: в Черногории от гостей ресторанов начали требовать COVID-сертификаты

В Черногории с 30 июля вступают в действие новые меры безопасности в борьбе с коронавирусом. Они действуют и для местных жителей, и для туристов. В частности, в рестораны, клубы и на спортивные мероприятия будут пускать только с электронным COVID-сертификатом.

Об этом сообщает FOS Media.

Меры будут действовать с 30 июля по 20 августа. COVID-сертификат должен содержать в себе информацию по одному из четырех пунктов:

информация про полную вакцинацию

данные про негативный ПЦР тест максимум за 72 часа до посещения

информация про перенесенный коронавирс не менее чем за 14 и не более чем за 180 дней до визита

экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

В ресторане, кафе, баре, ночном клубе или спортмероприятии будет специальный человек который проверит удостоверение личности и считает QR код сертификата.

Ограничения не касаются несовершеннолетних в случае посещения заведений общепита. Для похода на футбол или дискотеку им нужен сертификат.

Все фестивали и другие массовые мероприятия переносят на конец августа.

Украинский COVID-сертификат можно получить у семейного врача или в центрах вакцинации, в скором времени они появятся в приложении "Дия". В Черногории действует правило - сертификаты без QR кода необходимо верифицировать.

Ранее "Телеграф" писал, что Португалия, Финляндия и Швеция открывают границы для украинцев.