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Туристам на заметку: в Черногории от гостей ресторанов начали требовать COVID-сертификаты

Туристам на заметку: в Черногории от гостей ресторанов начали требовать COVID-сертификаты
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф TripAdvisor

В Черногории с 30 июля вступают в действие новые меры безопасности в борьбе с коронавирусом. Они действуют и для местных жителей, и для туристов. В частности, в рестораны, клубы и на спортивные мероприятия будут пускать только с электронным COVID-сертификатом.

Об этом сообщает FOS Media.

Меры будут действовать с 30 июля по 20 августа. COVID-сертификат должен содержать в себе информацию по одному из четырех пунктов:

  • информация про полную вакцинацию
  • данные про негативный ПЦР тест максимум за 72 часа до посещения
  • информация про перенесенный коронавирс не менее чем за 14 и не более чем за 180 дней до визита
  • экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

В ресторане, кафе, баре, ночном клубе или спортмероприятии будет специальный человек который проверит удостоверение личности и считает QR код сертификата. 

Ограничения не касаются несовершеннолетних в случае посещения заведений общепита. Для похода на футбол или дискотеку им нужен сертификат.

Все фестивали и другие массовые мероприятия переносят на конец августа. 

Украинский COVID-сертификат можно получить у семейного врача или в центрах вакцинации, в скором времени они появятся в приложении "Дия". В Черногории действует правило - сертификаты без QR кода необходимо верифицировать. 

Ранее "Телеграф" писал, что Португалия, Финляндия и Швеция открывают границы для украинцев.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Черногория, Коронавирус, Covid-19, COVID-сертификат.
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