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Понедельник, 26.07.2021
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С сегодняшнего дня еще три страны открывают двери для украинцев

С сегодняшнего дня еще три страны открывают двери для украинцев
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

С 26 июля 2021 года еще три страны открывают границы для украинцев - Португалия, Финляндия и Швеция. После того как Украина попала в "зеленый" список заболеваемости на COVID-19, возможностей путешествовать становиться больше.

Об этом сообщает "Униан".

Но есть некоторые условия для того, чтобы въехать в эти страны. Кроме того, их в любой момент могут изменить из-за ситуации с коронавирусом.

Что касается Португалии, эта страна открыла границу для украинцев на континентальную часть страны - с полуночи 26 июля до 23:59 8 августа.

Чтобы посетить Португалию, нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до въезда, быстрый тест на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный не более чем за 48 часов, а также COVID-сертификат, выданный в любой стране ЕС.

А ведь в начале мая украинцы могли посещать только район Мадейра.

Для посещения Финляндии нужно пройти полный курс вакцинации.

Въезжать в Финляндию могут и привитые индийской вакциной CoviShield и китайской CoronaVac, хотя эти препараты пока официально не одобрены в ЕС.

Также с 26 июля украинцы могут путешествовать в Швецию с туристической целью.

Нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сдан за 48 часов до въезда  или же сертификат о вакцинации, изданный в странах Евросоюза, Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн), Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 23 июля Франция открыла границы для украинцев, но есть некоторые условия.

Напоминаем о том, как 22 июля СБУ разоблачила схему с поддельными ПЦР-тестами, которую проворачивали туристические фирмы.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 243

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Португалия, Швеция, Финляндия, Путешествия.
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