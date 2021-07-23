Франция открыла границу для украинцев, но не все так просто: есть условия

Для украинских туристов Франция открыла границы, но для въезда есть несколько условий.
Об этом в пятницу, 23 июля, написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
По его словам, такое решение было принято по рекомендации Евросоюза.
"Теперь официально: безвиз с Францией снова действует! Правительство этой страны открыло въезд для всех типов путешествий граждан Украины согласно рекомендации Совета ЕС", - написал он.
Украина внесена в перечень стран "зеленой" зоны въезд будет осуществлять при таких условиях:
Как сообщал ранее "Телеграм", с 26 июля Швеция отменяет ограничения для туристов из Украины. Речь идет о поездках с целью путешествий.
В Киеве 22 июля СБУ разоблачила схему с поддельными ПЦР-тестами, которую проворачивали столичные туристические фирмы.