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Франция открыла границу для украинцев, но не все так просто: есть условия

Франция открыла границу для украинцев, но не все так просто: есть условия
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф

Для украинских туристов Франция открыла границы, но для въезда есть несколько условий.

Об этом в пятницу, 23 июля, написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

По его словам, такое решение было принято по рекомендации Евросоюза.

"Теперь официально: безвиз с Францией снова действует! Правительство этой страны открыло въезд для всех типов путешествий граждан Украины согласно рекомендации Совета ЕС", - написал он.

Украина внесена в перечень стран "зеленой" зоны въезд будет осуществлять при таких условиях:

  • если проведена вакцинация от коронавируса препаратами Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson. Вакцинация будет счиаться полной, если с момента прививки препаратом Janssen прошло 28 дней и неделя с момента второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами - Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield. На границе необходимо будет предъявить документ, который подтверждает вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов коронавируса и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевших COVID-19.
  • Если гражданин Украины не вакцинировался, он может попасть в страну при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за сутки до въезда.

Как сообщал ранее "Телеграм", с 26 июля Швеция отменяет ограничения для туристов из Украины. Речь идет о поездках с целью путешествий.

В Киеве 22 июля СБУ разоблачила схему с поддельными ПЦР-тестами, которую проворачивали столичные туристические фирмы.

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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Все по теме:

Франция, Украинцы, Туризм, Тест, Коронавирус.
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