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Швеция открывает границы для украинцев: названа дата снятия ограничений

Швеция открывает границы для украинцев: названа дата снятия ограничений
Обновлено 10:21 Сегодня Телеграф

С 26 июля Швеция отменяет ограничения для туристов из Украины. Речь идет о поездках с целью путешествий. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает "Европейская правда".

"Правительство Швеции 22 июля постановило, что граждане Украины освобождаются от запрета на въезд. Эти поправки вступят в силу с 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

По информации МИД Украины, для поездок украинцы должны будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус или же сертификат о вакцинации.

В данный момент Швеция признает сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС/ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане. Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины covid-19 прошло две недели.

Кроме того, сообщается, что в этой стране признаются вакциныComirnaty, Spikevax, Moderna, Vaxzevria, AstraZeneca, BIBP, Sinopharm, CoronaVac, Sinovac.

Для того, чтобы пустили в страну, ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда.

 Бельгия полностью открыла границы для украинцев в соответствии с рекомендацией Совета ЕС.

15 июля Европейский Союз включил Украину в список стран, для которых ограничительные меры, введенные на поездки в ЕС из-за пандемии коронавируса COVID-19, сняты.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Эстония открыла границы для украинцев - вакцинация, тесты и изоляция не нужны.

Также напоминаем о том, что популярна страна-курорт Хорватия также упростила правила въезда для украинцев.

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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Швеция, Украинцы, Тест, Коронавирус.
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