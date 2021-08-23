Как приготовить быстрые малосольные огурцы в пакете, чтобы оставались хрустящими: простой рецепт

Малосольные огурцы в пакете - экспресс способ приготовления солений.

Такой готовый продукт, как малосольные огурцы, можно получить за короткий период времени. При этом сама технология очень проста. Затраты времени составляют несколько минут. Это отличный способ порадовать себя, гостей и домочадцев вкусными соленьями.

Рецепт — Малосольные огурцы с базиликом и чесноком

Ингредиенты:

500 г огурцов;

0,5 головки молодого чеснока;

2 веточки базилика;

5 веточек укропа;

1 ч.л. соли с горкой;

3 горошины душистого перца;

6 горошин черного перца;

Для блюда отлично подойдет зип-пакет.

Как приготовить?

Свежую зелень укропа и базилика порубить ножом и сложить в плотный полиэтиленовый зип-пакет. Добавить мелко нарезанный чеснок.

Подготовить к засолки огурцы: мелкие - проткнуть в нескольких местах зубочисткой, крупные - разрезать пополам.

Горошины перцев раздавить с помощью лезвия широкого ножа и высыпать в пакет на огурцы вместе с солью. Выпустив воздух, застегнуть, несколько раз встряхнуть содержимое, чтобы ингредиенты перемешались. Поставить в холодное место на 2-3 часа.