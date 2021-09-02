Чебуреки из кабачков на скорую руку: 3 простых рецепта сытного блюда

Как в домашних условиях приготовить вкусные чебуреки из кабачков.

Если вдруг у Вас в холодильнике "завалялось" несколько кабачков, и Вы уже просто не знаете, что с ними делать, то у нас для Вас есть интересный рецептик. Как насчет необычных чебуреков с кабачками.

Кабачковые чебуреки — это по сути блинчики с кабачков и мясом, но оригинальнее. А готовится это блюдо очень просто и быстро.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с 3-мя вариантами приготовления чебуреков из кабачков:

"Кабачковые чебуреки с фаршем"

Кабачковые чебуреки с фаршем

Ингредиенты:

Для теста:

молодые кабачки – 400 г

соль – 0,5 ч. л.

куриные яйца – 2 шт.

пшеничная мука – 100 г

кефир или сметана – 50 г

растительное масло – для жарки

Для начинки:

свинина – 150 г

репчатый лук крупный – 1 шт.

соль – 2 щеп.

молотый черный перец – 2 щеп.

растительное масло – 1 ст. л.

Для соуса:

сметана – 100 г

укроп – 3-4 веточки

чеснок – 1 зуб.

соль – по вкусу

Приготовление:

Кабачки измельчить на терке с крупной решеткой. Посолить и оставить на 20 минут, чтобы пустили сок. Отжать всю лишнюю жидкость — чем больше, тем лучше, тогда ваши "кабачковые чебуреки" не будут разваливаться при жарке.

Пока кабачки отстаиваются, приготовить начинку. Порубить мясо ножом как можно мельче или пропустить через мясорубку (повторюсь, что можно использовать смесь свинины с говядиной или взять только свинину).

Очистить крупную луковицу, нарезать кубиком и пассеровать на сковороде в небольшом количестве растительного масла. Лучок должен стать мягким и сладковатым на вкус.

Смешать жареный лук и свиной фарш, добавить соль и перец, перемешать — начинка для чебуреков готова.

В отжатые от лишней влаги кабачки вбить пару яиц, добавить кефир, немного черного перца. Всыпать муку, перемешать — по консистенции тесто должно получиться гуще, чем на блины.

Разогреть сковороду (лучше — с антипригарным покрытием), влить 1-2 ложки растительного масла и выложить порцию теста, быстро разровнять ложкой, чтобы получился круг (как на блинчики). Кабачковой массы нужно немного, 2-3 ложки, слой должен быть тонким.

На один край выложить начинку — разровнять, чтобы свиной фарш успел прожариться. Фарша нужно класть тоже немного, чтобы успел приготовиться (не больше 1 столовой ложки).

Жарить на огне ниже среднего. Как только основа немного поджарится (не будет участков сырого теста), подвернуть свободный край блина и накрыть им начинку, прижать вилкой по бортику, чтобы зафиксировать края чебурека.

Уменьшить огонь и продолжить обжарку. Переворачивать несколько раз со стороны на сторону, пока чебурек не станет румяным и начинка не дойдет до готовности — примерно 5-7 минут. Под конец прикрыть крышкой (чтобы начинка внутри пропарилась).

Фальшивые чебуреки из кабачков с сыром

Фальшивые чебуреки из кабачков с сыром

Ингредиенты:

Кабачки (среднего размера) – 1,5 шт.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр твердый – 30-40 г.

Мука – 1,5-2 ст. л.

Масло растительное – 50 мл.

Приготовление:

Кабачки очень хорошо вымойте под краном проточной воды. После этого, если необходимо, очистите кожуру и натрите овощи на крупной терке ил мелкой терке. К натертым кабачкам добавьте соль и перец черный молотый. Также можете добавить еще и сушеный чеснок.

Вбейте куриное яйцо. Добавьте муку. Очень хорошо все перемешайте ложкой. Масса должна быть довольно однородной по структуре.

На сковороде нагрейте масло растительное. Выложите ложкой или половником кабачковое тесто (не все, а его часть). Распределите его равномерно по всему дну сковородки.

Натрите на мелкой терке твердый сыр. Его можно смело заменить любой другой начинкой. К примеру, подойдет даже мясной фарш. Выложите его на один край кабачковый массы.

Жарьте массу минуту, а затем очень осторожно сложите ее пополам, одним краем на другой. Должен выйти по виду чебурек, только не из теста, а из кабачковой массы.

Жарьте фальшивый чебурек до тех пор (периодически его, переворачивая), пока он не приобретет аппетитную и красивую зажаристую корочку с двух сторон. Таким образом, пожарьте все остальные чебуреки.

Чебуреки из кабачков с творогом, сыром и зеленью

Чебуреки из кабачков с творогом, сыром и зеленью

Ингредиенты:

2-3 шт Кабачок молодой

2 шт Яйцо

по вкусу Соль

Кукурузная мука сколько возьмёт тесто

пачка 180 грамм Творог мягкий

120 грамм Сыр

по вкусу Зелень

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Кабачки очистить и натереть на тёрке, посолить. Оставить на 10-15 минут. Для начинки смешать творог, тёртый сыр и зелень. Кабачки отжать, чтобы избавиться от лишней жидкости, добавить яйца и постепенно муку, перемешать. Тесто, должно быть гуще, чем на оладьи. Разогреть сковороду с растительным маслом, ложкой выложить тесто. Примерно 3 столовые ложки на 1 чебурек. Распределить в виде блина по сковороде. Обжарить несколько минут. На половину блина выложить начинку.

Накрыть второй половиной блина.

Обжарить несколько минут с двух сторон. Выложить на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.