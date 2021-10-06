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Грибы из баклажанов: Татьяна Литвинова поделилась необычным рецептом блюда из синеньких

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Рецепт баклажанов, как грибы Новость обновлена 06 октября 2021, 13:35
Рецепт баклажанов, как грибы

Татьяна Литвинова обещает, что никто не отличит баклажаны от грибов в этом блюде.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как заготовить квашеные баклажаны на зиму, поделилась со своими подписчиками еще одним рецептом необычного блюда из синеньких.

Повар предложила научиться готовить баклажаны как грибы.

"Впервые я его попробовала с закрытыми глазами и с тех пор постоянно готовлю с огромным удовольствием" — рассказывает Литвинова.

Ингредиенты:

  • Баклажаны очищенные — 750 г
  • Лук репчатый — 400 г
  • Чеснок — 4 зубчика.
  • Сметана — 2 ст.л.
  • Масло растительное — 2 ст.л.
  • Соль — 2ч.л.
  • Укроп — 20 г
  • Перец чёрный — 0,5 ч.л.

Как приготовить баклажаны как грибы: видеорецепт

Ранее "Телеграф" публиковал рецепты закусок из баклажанов от Татьяны Литвиновой.

Теги:
#Рецепт #Баклажаны #Баклажан #Татьяна Литвинова #Блюда из баклажанов #рецепты баклажанов #рецепты с баклажанами
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