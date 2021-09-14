"Супервкусно и суперполезно": Татьяна Литвинова поделилась "особым" рецептом квашеных баклажанов (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 4
Баклажан получается нежным сверху и снизу, а внутри — хрустящая просоленная начинка.
Сезон баклажанов продолжается, а это значит, что самое время приготовить что-нибудь из этого полезного овоща. Ранее мы публиковали рецепты простых и невероятно вкусных закусок из баклажанов, а теперь расскажем, как заготовить квашеные баклажаны на зиму.
Своим "особым рецептом" поделилась кулинар Татьяна Литвинова на странице в Инстаграм.
Телезвезда отметила, что этот рецепт используют в Одессе. "Из Одессы с любовью. Под знаком — супервкусно и суперполезно! Все как я люблю", — написала Литвинова.
Итак, для приготовления квашеных баклажанов вам понадобится:
- Баклажаны — 1,5 кг
- Морковь — 300 г
- Перец сладкий — 150 г
- Перец острый — 1 шт
- Чеснок — 40 г
- Зелень(петрушка, базилик, кинза, сельдерей) — 100 г
Для бланшировки:
- Вода — 1 л
- Соль — 30 г
Маринад:
- Вода — 1л
- Соль — 50 г
- Лавровый лист — 4 шт
- Перец горошек — 1 ч.л.
Как приготовить квашеные баклажаны: видеорецепт
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт невероятно вкусных баклажанов по-итальянски.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-