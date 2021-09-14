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"Супервкусно и суперполезно": Татьяна Литвинова поделилась "особым" рецептом квашеных баклажанов (видео)

Автор
Ольга Броскова
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Квашеные баклажаны от Татьяны Литвиновой
Квашеные баклажаны от Татьяны Литвиновой

Баклажан получается нежным сверху и снизу, а внутри — хрустящая просоленная начинка.

Сезон баклажанов продолжается, а это значит, что самое время приготовить что-нибудь из этого полезного овоща. Ранее мы публиковали рецепты простых и невероятно вкусных закусок из баклажанов, а теперь расскажем, как заготовить квашеные баклажаны на зиму.

Своим "особым рецептом" поделилась кулинар Татьяна Литвинова на странице в Инстаграм.

Телезвезда отметила, что этот рецепт используют в Одессе. "Из Одессы с любовью. Под знаком — супервкусно и суперполезно! Все как я люблю", — написала Литвинова.

Баклажаны получаются нежными и очень сочными
Баклажаны получаются нежными и очень сочными

Итак, для приготовления квашеных баклажанов вам понадобится:

  • Баклажаны — 1,5 кг
  • Морковь — 300 г
  • Перец сладкий — 150 г
  • Перец острый — 1 шт
  • Чеснок — 40 г
  • Зелень(петрушка, базилик, кинза, сельдерей) — 100 г

Для бланшировки:

  • Вода — 1 л
  • Соль — 30 г

Маринад:

  • Вода — 1л
  • Соль — 50 г
  • Лавровый лист — 4 шт
  • Перец горошек — 1 ч.л.

Как приготовить квашеные баклажаны: видеорецепт

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт невероятно вкусных баклажанов по-итальянски.

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