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"Способно накормить большую семью": Татьяна Литвинова поделилась рецептом баклажанов по-итальянски (видео)

"Способно накормить большую семью": Татьяна Литвинова поделилась рецептом баклажанов по-итальянски (видео)
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Сезон баклажанов сейчас в самом разгаре и это нужно использовать на 100%! Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась рецептами вкусных закусок из баклажанов, в этот раз рассказала, как приготовить итальянское блюдо Parmigiana di melanzane (Пармиджана из баклажанов).

На своем YouTube-канале экс-судья проекта "Мастер Шеф" опубликовала новый видеоурок.

Простые и вкусные закуски из баклажанов: ТОП-3 рецепта

"Блюдо, рождённое в сказочной Сицилии. Оно способно накормить большую семью на ужин или обед и заставить хозяйку светится от комплиментов и счастья! Проверено мною не однократно! Я так их люблю, что решила непременно познакомить с рецептом и разнообразить ваш рацион", - пишет Литвинова в Инстаграме.

Ингредиенты "Баклажаны по-итальянски":

  • Баклажаны очищенные - 700 г
  • Помидоры- 1 кг
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Соль - 1ч. л.
  • Орегано - 1 ч. л.
  • Перец чёрный - 0,5 ч. л
  • Базилик свежий - 3 веточки
  • Моцарелла - 300 г
  • Пармезан - 50 г

Способ приготовления:

Нарезаем баклажаны тонкими ломтиками, выкладываем на сковородку с оливковым маслом, солим, перчим и немного обжариваем. Готовые баклажаны нужно промокнуть салфеткой, чтобы убрать лишний жир.

Приготовим соус. Порезанные помидоры перемалываем в блендере. Отдельно берем сотейник, наливаем оливковое масло. Там обжариваем нарезанный чеснок и к нему отправляем перемеленные томаты. Даем провариться соусу 20 минут, чтобы выкипела лишняя вода.

После закипания добавляем соль, сахар, перец, базилик. Ждем, когда соус уварится.

Выкладываем слоями баклажаны, моцареллу, смазываем соусом, посыпаем тертым пармезаном, снова выкладываем баклажаны и украшаем листиками базилика, добавляем оставшийся соус и затираем все пармезаном.

Запекать 30 мин при температуре 200 градусов.

Ранее "Телеграф" делился рецептом аппетитной пасты с сезонными овощами.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Баклажаны, Татьяна Литвинова.
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