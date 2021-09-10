Укр

Как приготовить вкусный фаршированный перец: классический рецепт

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Фаршированный перец Новость обновлена 10 сентября 2021, 12:27
Фаршированный перец

Идеальное блюдо для осенней поры

А вы знали, что в болгарском перце содержится множество витаминов, а по содержанию витамина С он проигрывает только шиповнику? Наверное, нет такой хозяйки, которая хотя бы раз в жизни не готовила перец, фаршированный рисом и мясным фаршем.

В этот раз "Телеграф" предлагает вам приготовить сочные и вкусные фаршированные перцы. Для приготовления этого блюда вам понадобятся такие ингредиенты:

  • 10 болгарских перцев
  • 1 чашка сырого риса
  • 0,5 кг говяжьего фарша
  • 1 средняя луковица
  • 1 средняя морковка
  • 1 чашка сметаны
  • Томатная паста (полчашки, можно чуть больше)
  • Растительное масло для жарки
  • Соль и черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук очистите и нарежьте мелко.
  2. Морковь очистите и натрите на крупной терке.
  3. Поджарьте лук и морковь на растительном масле, а тем временем отварите рис до полуготовности.
  4. Рис смешайте с сырым фаршем, луком и морковью.
  5. Посолите, поперчите — начинка готова. Перец очистите от сердцевины и наполните каждый перец начинкой.
  6. Выложите фаршированный перец в кастрюлю, залейте кипятком, добавьте томатный соус и сметану.
  7. Поставьте перец тушиться на небольшом огне примерно 1 час или до готовности.

Готовый фаршированный перец подавайте на стол со сметаной. Приятного аппетита!

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