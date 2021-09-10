Как приготовить вкусный фаршированный перец: классический рецепт
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Идеальное блюдо для осенней поры
А вы знали, что в болгарском перце содержится множество витаминов, а по содержанию витамина С он проигрывает только шиповнику? Наверное, нет такой хозяйки, которая хотя бы раз в жизни не готовила перец, фаршированный рисом и мясным фаршем.
В этот раз "Телеграф" предлагает вам приготовить сочные и вкусные фаршированные перцы. Для приготовления этого блюда вам понадобятся такие ингредиенты:
- 10 болгарских перцев
- 1 чашка сырого риса
- 0,5 кг говяжьего фарша
- 1 средняя луковица
- 1 средняя морковка
- 1 чашка сметаны
- Томатная паста (полчашки, можно чуть больше)
- Растительное масло для жарки
- Соль и черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Лук очистите и нарежьте мелко.
- Морковь очистите и натрите на крупной терке.
- Поджарьте лук и морковь на растительном масле, а тем временем отварите рис до полуготовности.
- Рис смешайте с сырым фаршем, луком и морковью.
- Посолите, поперчите — начинка готова. Перец очистите от сердцевины и наполните каждый перец начинкой.
- Выложите фаршированный перец в кастрюлю, залейте кипятком, добавьте томатный соус и сметану.
- Поставьте перец тушиться на небольшом огне примерно 1 час или до готовности.
Готовый фаршированный перец подавайте на стол со сметаной. Приятного аппетита!
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