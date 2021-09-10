Как приготовить вкусный фаршированный перец: классический рецепт

Идеальное блюдо для осенней поры

А вы знали, что в болгарском перце содержится множество витаминов, а по содержанию витамина С он проигрывает только шиповнику? Наверное, нет такой хозяйки, которая хотя бы раз в жизни не готовила перец, фаршированный рисом и мясным фаршем.

В этот раз "Телеграф" предлагает вам приготовить сочные и вкусные фаршированные перцы. Для приготовления этого блюда вам понадобятся такие ингредиенты:

10 болгарских перцев

1 чашка сырого риса

0,5 кг говяжьего фарша

1 средняя луковица

1 средняя морковка

1 чашка сметаны

Томатная паста (полчашки, можно чуть больше)

Растительное масло для жарки

Соль и черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Лук очистите и нарежьте мелко. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Поджарьте лук и морковь на растительном масле, а тем временем отварите рис до полуготовности. Рис смешайте с сырым фаршем, луком и морковью. Посолите, поперчите — начинка готова. Перец очистите от сердцевины и наполните каждый перец начинкой. Выложите фаршированный перец в кастрюлю, залейте кипятком, добавьте томатный соус и сметану. Поставьте перец тушиться на небольшом огне примерно 1 час или до готовности.

Готовый фаршированный перец подавайте на стол со сметаной. Приятного аппетита!

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