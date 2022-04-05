Как испечь хлеб на сковороде: получается очень быстро
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Предлагаем один простой рецепт хлеба, который можно сделать без использования духовки — на обычной сковороде
Испечь домашний хлеб на сковороде можно довольно быстро, а его вкус практически не отличается от приготовленного в духовке. Похожая ситуация складывается и с тушенкой из курицы, для приготовления которой так же не понадобится духовой шкаф.
Рецептом вкусного хлеба на сковороде поделились на сайте zahidknyga.com.ua.
Ингредиенты:
- 250 мл теплой воды
- 1 ч. л. сухих дрожжей
- 1 ч. л. соли
- 2 ч. л. сахара
- 2 ст. л. растительного масла
- 300-350 г муки (сколько возьмет тесто)
- Кусочек сливочного масла для смазывания сковороды
Способ приготовления:
- Соединяем все ингредиенты. В последнюю очередь добавляем муку и подсолнечное масло.
- Хорошо вымешиваем тесто. Чтобы не прилипало к рукам, смазываем ладони подсолнечным маслом.
- Оставляем в теплом месте на час, накрыв емкость полотенцем.
- Берем сковороду – она должна быть достаточно глубокой. Смазываем сливочным маслом и выкладываем тесто. Формируем хлеб по диаметру сковороды. Оставляем в стороне еще на час.
- Включаем малый огонь и жарим наш хлеб по 20 минут с каждой стороны. Готовность проверяем с помощью зубочистки.
Ранее "Телеграф" делился рецептом душистых пампушек без яиц.
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