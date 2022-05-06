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Как варить пельмени, чтобы они не разваливались: лайфхак от китайцев

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Пельмени нельзя бросать в кипяток Новость обновлена 06 мая 2022, 18:33
Пельмени нельзя бросать в кипяток

Чтобы пельмени не разваливались при варке, нужно знать один небольшой секрет.

На первый взгляд, что может быть сложного в приготовлении пельменей, особенно магазинных. Однако на деле это не совсем так. В Китае, который считается родиной пельменей, даже есть поговорка на эту тему: "Пельмени нетрудно съесть, но сварить их сложно". А главная сложность при их варке — это то, что они разваливаются и слипаются.

Что нужно, чтобы приготовленные пельмени получились вкусными и не развалились в процессе приготовления, пишет Ukr.Media.

Как правильно варить пельмени

Чтобы покупные полуфабрикаты не разваливались в процессе варки их нужно предварительно замочить на три минуты в теплой воде. Также этот способ поможет также решить проблему, когда пельмени развариваются.

Перед тем как выкладывать пельмени на тарелку, дайте им подсушиться на дуршлаге
Перед тем как выкладывать пельмени на тарелку, дайте им подсушиться на дуршлаге

Помимо этого, в процессе варки пельмени могут неравномерно готовиться, когда тесто варится быстрее начинки. Чтобы избежать этой проблемы, в кастрюлю с пельменями каждый раз во время закипания воды нужно добавлять стакан холодной воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно добавить в фарш, чтобы домашние пельмени получились по-настоящему вкусными и сочными.

Теги:
#Рецепт #Пельмени #Лайфхак
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