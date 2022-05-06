Как варить пельмени, чтобы они не разваливались: лайфхак от китайцев

Чтобы пельмени не разваливались при варке, нужно знать один небольшой секрет.

На первый взгляд, что может быть сложного в приготовлении пельменей, особенно магазинных. Однако на деле это не совсем так. В Китае, который считается родиной пельменей, даже есть поговорка на эту тему: "Пельмени нетрудно съесть, но сварить их сложно". А главная сложность при их варке — это то, что они разваливаются и слипаются.

Что нужно, чтобы приготовленные пельмени получились вкусными и не развалились в процессе приготовления, пишет Ukr.Media.

Как правильно варить пельмени

Чтобы покупные полуфабрикаты не разваливались в процессе варки их нужно предварительно замочить на три минуты в теплой воде. Также этот способ поможет также решить проблему, когда пельмени развариваются.

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Перед тем как выкладывать пельмени на тарелку, дайте им подсушиться на дуршлаге

Помимо этого, в процессе варки пельмени могут неравномерно готовиться, когда тесто варится быстрее начинки. Чтобы избежать этой проблемы, в кастрюлю с пельменями каждый раз во время закипания воды нужно добавлять стакан холодной воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно добавить в фарш, чтобы домашние пельмени получились по-настоящему вкусными и сочными.