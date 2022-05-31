Укр

Рецепты с молодой картошкой: как приготовить, чтобы было вкусно и необычно

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
82
С чем приготовить молодой картофель Новость обновлена 31 мая 2022, 22:04
С чем приготовить молодой картофель

Известный шеф-повар поделился рецептами молодого картофеля с необычными вкусами

Что вы делаете с молодым картофелем? Варите его и подаете с укропом и сливочным маслом, правда? Не спорим, это вкусно, но в мире также существует множество других интересных рецептов с этим продуктом.

Украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как еще можно приготовить молодой картофель, чтобы не требовалось особых затрат ингредиентов и получалось очень вкусно.

Два необычных рецепта приготовления молодой картошки

  1. Варите картофель до готовности, добавляете сливочное масло и немного корицы.
  2. Варите картофель, добавляете цедру и сок апельсина + арахис.

Вариант приготовления молодой картошки с уксусом

Делаете обычную вареную картошку с укропом и растительным маслом. А потом в конце добавляете немного уксуса (столовая ложка на пол килограмма картошки). Обязательно перемешиваете и оставляете под крышкой на 10 минут, чтобы картофель вобрал вкусы.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как консервировать овощи без соли.

Теги:
#Рецепты #Картошка #Молодой картофель #Евгений Клопотенко