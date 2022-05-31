Рецепты с молодой картошкой: как приготовить, чтобы было вкусно и необычно

Известный шеф-повар поделился рецептами молодого картофеля с необычными вкусами

Что вы делаете с молодым картофелем? Варите его и подаете с укропом и сливочным маслом, правда? Не спорим, это вкусно, но в мире также существует множество других интересных рецептов с этим продуктом.

Украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как еще можно приготовить молодой картофель, чтобы не требовалось особых затрат ингредиентов и получалось очень вкусно.

Два необычных рецепта приготовления молодой картошки

Варите картофель до готовности, добавляете сливочное масло и немного корицы. Варите картофель, добавляете цедру и сок апельсина + арахис.

Вариант приготовления молодой картошки с уксусом

Делаете обычную вареную картошку с укропом и растительным маслом. А потом в конце добавляете немного уксуса (столовая ложка на пол килограмма картошки). Обязательно перемешиваете и оставляете под крышкой на 10 минут, чтобы картофель вобрал вкусы.

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