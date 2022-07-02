Как почистить молодую картошку и не запачкать руки: лайфхак с солью

Эти способы чистки помогут "привести в порядок" даже самые мелкие картофелины.

Жареный или вареный молодой картофель — это очень вкусное блюдо, особенно если к нему еще добавить сметану и посыпать все это зеленью. Однако сам процесс чистки молодой картошки отбивает напрочь все желание ее готовить. Ранее мы писали, как очистить вареную картошку всего за 2 секунды, а теперь делимся с вами простыми лайфхаками, как быстро и без проблем почистить молодую картошку.

Способ очистки картошки ножиком достаточно быстрый, но не всегда эффективный, из-за чего часто после варки остаются частицы кожуры, пишет издание belnovosti. Эти же три способа позволят почистить овощ быстро и без лишней грязи.

Как быстро почистить молодую картошку

Губка для мытья посуды. Высыпите картошку в миску, залейте водой, помойте ее и потом жесткой стороной губки потрите каждую картофелину в отдельности. Кожура слазит очень быстро и легко.

Металлическая сетка. Способ очень похож на первый, однако так называемый "ежик" будет понадежнее поролоновой губки.

Способ очень похож на первый, однако так называемый "ежик" будет понадежнее поролоновой губки. Соль. Этот способ наиболее эффективен для чистки очень мелкой картошки. Помойте и высушите молодую картошку. Затем насыпьте в сухую металлическую миску 3-4 ложки соли крупного помола и положите к ней картофель. Все это плотно накройте крышкой и интенсивно потрясите в течение нескольких минут.

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