Как почистить молодую картошку и не запачкать руки: лайфхак с солью
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Эти способы чистки помогут "привести в порядок" даже самые мелкие картофелины.
Жареный или вареный молодой картофель — это очень вкусное блюдо, особенно если к нему еще добавить сметану и посыпать все это зеленью. Однако сам процесс чистки молодой картошки отбивает напрочь все желание ее готовить. Ранее мы писали, как очистить вареную картошку всего за 2 секунды, а теперь делимся с вами простыми лайфхаками, как быстро и без проблем почистить молодую картошку.
Способ очистки картошки ножиком достаточно быстрый, но не всегда эффективный, из-за чего часто после варки остаются частицы кожуры, пишет издание belnovosti. Эти же три способа позволят почистить овощ быстро и без лишней грязи.
Как быстро почистить молодую картошку
- Губка для мытья посуды. Высыпите картошку в миску, залейте водой, помойте ее и потом жесткой стороной губки потрите каждую картофелину в отдельности. Кожура слазит очень быстро и легко.
- Металлическая сетка. Способ очень похож на первый, однако так называемый "ежик" будет понадежнее поролоновой губки.
- Соль. Этот способ наиболее эффективен для чистки очень мелкой картошки. Помойте и высушите молодую картошку. Затем насыпьте в сухую металлическую миску 3-4 ложки соли крупного помола и положите к ней картофель. Все это плотно накройте крышкой и интенсивно потрясите в течение нескольких минут.
Ранее "Телеграф" писал о самых распространенных ошибках при варке макарон, которые лучше не допускать, чтобы они не слипались. Также мы рассказывали, как правильно варить макароны, чтобы они были вкусными и непереваренными.