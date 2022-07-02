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Как почистить молодую картошку и не запачкать руки: лайфхак с солью

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чистка молодого картофеля — дело утомительное Новость обновлена 02 июля 2022, 14:10
Чистка молодого картофеля — дело утомительное

Эти способы чистки помогут "привести в порядок" даже самые мелкие картофелины.

Жареный или вареный молодой картофель — это очень вкусное блюдо, особенно если к нему еще добавить сметану и посыпать все это зеленью. Однако сам процесс чистки молодой картошки отбивает напрочь все желание ее готовить. Ранее мы писали, как очистить вареную картошку всего за 2 секунды, а теперь делимся с вами простыми лайфхаками, как быстро и без проблем почистить молодую картошку.

Способ очистки картошки ножиком достаточно быстрый, но не всегда эффективный, из-за чего часто после варки остаются частицы кожуры, пишет издание belnovosti. Эти же три способа позволят почистить овощ быстро и без лишней грязи.

Как быстро почистить молодую картошку

  • Губка для мытья посуды. Высыпите картошку в миску, залейте водой, помойте ее и потом жесткой стороной губки потрите каждую картофелину в отдельности. Кожура слазит очень быстро и легко.
  • Металлическая сетка. Способ очень похож на первый, однако так называемый "ежик" будет понадежнее поролоновой губки.
  • Соль. Этот способ наиболее эффективен для чистки очень мелкой картошки. Помойте и высушите молодую картошку. Затем насыпьте в сухую металлическую миску 3-4 ложки соли крупного помола и положите к ней картофель. Все это плотно накройте крышкой и интенсивно потрясите в течение нескольких минут.

Ранее "Телеграф" писал о самых распространенных ошибках при варке макарон, которые лучше не допускать, чтобы они не слипались. Также мы рассказывали, как правильно варить макароны, чтобы они были вкусными и непереваренными.

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#Картошка #Молодой картофель #Лайфхак