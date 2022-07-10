Как правильно хранить маринованное мясо, чтобы оно не испортилось: секреты приготовления шашлыка

Температура в холодильнике для маринованного мяса должна быть не выше +5°С.

Один из самых популярных способов отдохнуть, особенно летом, является поездка с друзьями на природу, чтобы пожарить шашлык. А чтобы шашлык точно удался важно уметь правильно выбирать мясо, а также правильно его мариновать, желательно при этом избегая опасных рецептов. Однако и на этом не все.

Помимо вышеперечисленного, важно также правильно и хранить замаринованное мясо, чтобы оно не испортилось до того момента, когда уже нужно будет жарить мясо. Полезным лайфхаком поделился портал radiotrek.

Как правильно хранить маринованное мясо на шашлык

Без холодильника маринованное мясо "продержится" не больше двух часов, поэтому если вы надумали ехать куда-то далеко на природу, важно позаботится о том, чтобы будущий шашлык был в холоде. Также стоит отметить, что даже находясь в холодильнике, маринованное мясо сможет пролежать около трех дней. Важным критерием для длительности хранения является выбранный маринад. Если в ближайшее время вы не планируете жарить мясо, его лучше заморозить, даже замаринованное.

Что делать, чтобы мясо для шашлыка хранилось дольше:

Маринад желательно готовить на основе сока лимона и йодированной соли.

Если в маринаде использовался лук, уксус или сок лимона — три дня в холодильнике мясо пролежит без проблем.

Если же в маринаде есть молочка, пиво или газировка, то такой шашлык нужно жарить уже через сутки.

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