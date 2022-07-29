Фаршированные баклажаны на зиму: надежный рецепт
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Консервация овощей — это полезное дело в любом доме
Баклажаны всегда получаются очень вкусными, даже если их мариновать всего 15-20 минут. А фаршированные баклажаны на зиму обладают еще большей пикантностью.
Рецептом блюда поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Такая заготовка украсит собой и праздничный стол и уютный семейный ужин.
Как приготовить фаршированные баклажаны на зиму
Ингредиенты:
- Баклажаны – 10 шт.
- Перец – 3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Чеснок – 3 головки
- Петрушка – 1 пучок
Для маринада:
- Вода — 1 литр
- Соль – 2,5 ст.л.
- Сахар – 2,5 ст.л.
- Уксус 9 % – 3 ст.л.
- Растительное масло – 5 ст.л.
- Душистый перец горошек – 10 шт.
- Лавровый лист – 3 шт.
Приготовление:
- Морковь натереть на тёрке. Перец нарезать тонкой соломкой. Чеснок пропустить через пресс. Петрушку порубить. Тщательно смешать все подготовленные ингредиенты и оставить на 1,5 часа.
- Баклажаны отварить в подсоленной воде 5-10 минут до мягкости, тщательно отжать под прессом, разрезать вдоль до половины, начинить каждый баклажан начинкой и уложить готовые баклажаны в банки плотно.
- Приготовить горячий маринад. Залить маринадом баклажаны, закатать, перевернуть, укутать, оставить до полного остывания. Баклажаны будут готовы через 1 месяц.
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