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Фаршированные баклажаны на зиму: надежный рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Фаршированные баклажаны на зиму - рецепт Новость обновлена 29 июля 2022, 15:35
Фаршированные баклажаны на зиму - рецепт

Консервация овощей — это полезное дело в любом доме

Баклажаны всегда получаются очень вкусными, даже если их мариновать всего 15-20 минут. А фаршированные баклажаны на зиму обладают еще большей пикантностью.

Рецептом блюда поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Такая заготовка украсит собой и праздничный стол и уютный семейный ужин.

Как приготовить фаршированные баклажаны на зиму

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 10 шт.
  • Перец – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Чеснок – 3 головки
  • Петрушка – 1 пучок

Для маринада:

  • Вода — 1 литр
  • Соль – 2,5 ст.л.
  • Сахар – 2,5 ст.л.
  • Уксус 9 % – 3 ст.л.
  • Растительное масло – 5 ст.л.
  • Душистый перец горошек – 10 шт.
  • Лавровый лист – 3 шт.

Приготовление:

  1. Морковь натереть на тёрке. Перец нарезать тонкой соломкой. Чеснок пропустить через пресс. Петрушку порубить. Тщательно смешать все подготовленные ингредиенты и оставить на 1,5 часа.
  2. Баклажаны отварить в подсоленной воде 5-10 минут до мягкости, тщательно отжать под прессом, разрезать вдоль до половины, начинить каждый баклажан начинкой и уложить готовые баклажаны в банки плотно.
  3. Приготовить горячий маринад. Залить маринадом баклажаны, закатать, перевернуть, укутать, оставить до полного остывания. Баклажаны будут готовы через 1 месяц.

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#Рецепты #Баклажаны #Консервация