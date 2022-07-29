Фаршированные баклажаны на зиму: надежный рецепт

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Баклажаны всегда получаются очень вкусными, даже если их мариновать всего 15-20 минут. А фаршированные баклажаны на зиму обладают еще большей пикантностью.

Рецептом блюда поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Такая заготовка украсит собой и праздничный стол и уютный семейный ужин.

Как приготовить фаршированные баклажаны на зиму

Ингредиенты:

Баклажаны – 10 шт.

Перец – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 3 головки

Петрушка – 1 пучок

Для маринада:

Вода — 1 литр

Соль – 2,5 ст.л.

Сахар – 2,5 ст.л.

Уксус 9 % – 3 ст.л.

Растительное масло – 5 ст.л.

Душистый перец горошек – 10 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Приготовление:

Морковь натереть на тёрке. Перец нарезать тонкой соломкой. Чеснок пропустить через пресс. Петрушку порубить. Тщательно смешать все подготовленные ингредиенты и оставить на 1,5 часа. Баклажаны отварить в подсоленной воде 5-10 минут до мягкости, тщательно отжать под прессом, разрезать вдоль до половины, начинить каждый баклажан начинкой и уложить готовые баклажаны в банки плотно. Приготовить горячий маринад. Залить маринадом баклажаны, закатать, перевернуть, укутать, оставить до полного остывания. Баклажаны будут готовы через 1 месяц.

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