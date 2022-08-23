Нужно ли солить кукурузу во время варки: ошибки, которые совершает каждая хозяйка

Не спешите солить кукурузу, иначе вы можете все испортить.

Конец лета — это самый сезон вкуснейшей вареной кукурузы. Однако, увы, но не все умеют ее правильно готовить, и она не получается такой мягкой и сочной как хотелось бы. Банально, но если не вовремя посолить початки, то блюдо не получится.

Какие же еще ошибки можно допустить при варке кукурузы, и как их избежать, пишет belnovosti. Следуя этим советам у вас получится приготовить потрясающе вкусную кукурузу.

Как правильно варить кукурузу

Первое, что стоит отметить, так это количество кукурузы, которое будет вариться. Если вы готовите несколько штук, чтобы сразу все съесть, то их нужно почистить от листьев, однако если вы готовите с запасом, то снимать стоит только верхние листья. Нижние оставляют, просто обмыв в проточной воде.

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После кукурузу нужно положить в кастрюлю и залить водой так, чтобы початки в ней свободно плавали. А когда вода закипит, можно добавить немного сахара. Солить не нужно, ведь в таком случае зерна станут твердыми и сухими.

Сколько варить

Молодая или "молочная" кукуруза варится до закипания воды. Однако если вы хотите, чтобы она была еще мягче, то стоит чтобы она покипела еще минут 10. После приготовления готовую кукурузу нудно обязательно достать из воды, чтобы она не сморщилась.

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Когда солить кукурузу

Солить початки можно только после того, как они оказались на тарелке.

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