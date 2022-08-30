Аппетитный рататуй со свининой и овощами: рецепт приготовления в мультиварке

Попробуйте рецепт нарядного мясного блюда прованской кухни.

Рататуй – известное овощное блюдо прованской кухни. Самое время готовить его летом, в разгар свежих любимых овощей. Но при желании рецепт можно подкорректировать под любой вкус и сезон, добавляя другие овощи, которые есть в наличии.

"Телеграф" нашел интересный рецепт мясного рататуя со свиным фаршем и картофелем, который легко и просто можно приготовить в мультиварке. Получается сытно, вкусно, аппетитно и нарядно.

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Как приготовить рататуй в мультиварке

Ингредиенты:

400 г свинины,

2 яйца,

200 г сметаны,

4 картофелины,

2 луковицы,

1 морковь,

1 кабачок,

зеленый лук,

1 ст. ложка муки,

черный молотый перец,

молотый кориандр,

душистый перец горошком,

лавровый лист,

соль по вкусу.

Приготовление:

Мясо прокрутите через мясорубку. Лук нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в фарш нарезанный лук, немного муки и вбейте туда яйца, чтобы фарш лучше держал форму. Также добавьте соль, специи и все тщательно перемешайте. Сформируйте небольшие котлетки одинакового размера. Картофель, морковь и кабачок нарежьте кружочками примерно одинакового размера. В чашу мультиварки выложите поочередно продукты в виде нарядной гармошки: морковь, картофель, кабачок, фарш – и так по кругу. Сверху присыпьте все специями по вкусу. Равномерно залейте рататуй сметаной. Включите режим тушения и оставьте на 1 час. Проверьте на готовность и, если осталось много жидкости, поменяйте режим на выпечку и включите еще на несколько минут.

Приятного аппетита!

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