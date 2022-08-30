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Аппетитный рататуй со свининой и овощами: рецепт приготовления в мультиварке

Автор
Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
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Рататуй – блюдо французской кухни Новость обновлена 30 августа 2022, 11:13
Рататуй – блюдо французской кухни

Попробуйте рецепт нарядного мясного блюда прованской кухни.

Рататуй – известное овощное блюдо прованской кухни. Самое время готовить его летом, в разгар свежих любимых овощей. Но при желании рецепт можно подкорректировать под любой вкус и сезон, добавляя другие овощи, которые есть в наличии.

"Телеграф" нашел интересный рецепт мясного рататуя со свиным фаршем и картофелем, который легко и просто можно приготовить в мультиварке. Получается сытно, вкусно, аппетитно и нарядно.

Как приготовить рататуй в мультиварке

Ингредиенты:

  • 400 г свинины,
  • 2 яйца,
  • 200 г сметаны,
  • 4 картофелины,
  • 2 луковицы,
  • 1 морковь,
  • 1 кабачок,
  • зеленый лук,
  • 1 ст. ложка муки,
  • черный молотый перец,
  • молотый кориандр,
  • душистый перец горошком,
  • лавровый лист,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо прокрутите через мясорубку.
  2. Лук нарежьте мелкими кубиками.
  3. Добавьте в фарш нарезанный лук, немного муки и вбейте туда яйца, чтобы фарш лучше держал форму.
  4. Также добавьте соль, специи и все тщательно перемешайте.
  5. Сформируйте небольшие котлетки одинакового размера.
  6. Картофель, морковь и кабачок нарежьте кружочками примерно одинакового размера.
  7. В чашу мультиварки выложите поочередно продукты в виде нарядной гармошки: морковь, картофель, кабачок, фарш – и так по кругу.
  8. Сверху присыпьте все специями по вкусу.
  9. Равномерно залейте рататуй сметаной.
  10. Включите режим тушения и оставьте на 1 час. Проверьте на готовность и, если осталось много жидкости, поменяйте режим на выпечку и включите еще на несколько минут.

Приятного аппетита!

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Теги:
#Рецепт #Рататуй