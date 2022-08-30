Аппетитный рататуй со свининой и овощами: рецепт приготовления в мультиварке
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Попробуйте рецепт нарядного мясного блюда прованской кухни.
Рататуй – известное овощное блюдо прованской кухни. Самое время готовить его летом, в разгар свежих любимых овощей. Но при желании рецепт можно подкорректировать под любой вкус и сезон, добавляя другие овощи, которые есть в наличии.
"Телеграф" нашел интересный рецепт мясного рататуя со свиным фаршем и картофелем, который легко и просто можно приготовить в мультиварке. Получается сытно, вкусно, аппетитно и нарядно.
Как приготовить рататуй в мультиварке
Ингредиенты:
- 400 г свинины,
- 2 яйца,
- 200 г сметаны,
- 4 картофелины,
- 2 луковицы,
- 1 морковь,
- 1 кабачок,
- зеленый лук,
- 1 ст. ложка муки,
- черный молотый перец,
- молотый кориандр,
- душистый перец горошком,
- лавровый лист,
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Мясо прокрутите через мясорубку.
- Лук нарежьте мелкими кубиками.
- Добавьте в фарш нарезанный лук, немного муки и вбейте туда яйца, чтобы фарш лучше держал форму.
- Также добавьте соль, специи и все тщательно перемешайте.
- Сформируйте небольшие котлетки одинакового размера.
- Картофель, морковь и кабачок нарежьте кружочками примерно одинакового размера.
- В чашу мультиварки выложите поочередно продукты в виде нарядной гармошки: морковь, картофель, кабачок, фарш – и так по кругу.
- Сверху присыпьте все специями по вкусу.
- Равномерно залейте рататуй сметаной.
- Включите режим тушения и оставьте на 1 час. Проверьте на готовность и, если осталось много жидкости, поменяйте режим на выпечку и включите еще на несколько минут.
Приятного аппетита!
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