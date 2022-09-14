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Оладьи из куриной печени: как приготовить их вкусно

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Автор
Оладьи из куриной печени
Оладьи из куриной печени

Сытные диетические мясные оладушки можно сделать без муки просто и быстро.

Как можно вкусно приготовить печень? "Телеграф" предлагает вашему вниманию рецепт диетических оладий, в которых нет муки – только мясо, яйца и овощи. Кстати, вместо куриной можно использовать индюшиную печень – получится не менее нежно и вкусно.

Готовятся оладьи из печени очень просто. С этим справится даже начинающая хозяйка. Подавать печеночные оладьи можно с любимым гарниром, который вам захочется, или же просто с хлебными ломтиками в виде бутербродов.

Как приготовить печеночные оладьи

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени,
  • 2 яйца,
  • 1 морковь,
  • 1 луковица,
  • 1 ст. ложка сливочного масла,
  • молотый черный перец по вкусу;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Куриную печень перекрутите на мясорубке.
  2. Лук мелко порежьте.
  3. Морковь потрите на мелкой терке.
  4. Добавьте в печень овощи, яйца, специи, соль и перемешайте до однородного состояния.
  5. Сковороду разогрейте на среднем огне и положите масло.
  6. Ложкой выкладывайте фарш на раскаленную сковороду и обжаривайте оладьи с двух сторон до готовности, но не пережарьте.

Приятного аппетита!

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#Рецепт #Печень