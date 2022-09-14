Оладьи из куриной печени: как приготовить их вкусно
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Сытные диетические мясные оладушки можно сделать без муки просто и быстро.
Как можно вкусно приготовить печень? "Телеграф" предлагает вашему вниманию рецепт диетических оладий, в которых нет муки – только мясо, яйца и овощи. Кстати, вместо куриной можно использовать индюшиную печень – получится не менее нежно и вкусно.
Готовятся оладьи из печени очень просто. С этим справится даже начинающая хозяйка. Подавать печеночные оладьи можно с любимым гарниром, который вам захочется, или же просто с хлебными ломтиками в виде бутербродов.
Как приготовить печеночные оладьи
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени,
- 2 яйца,
- 1 морковь,
- 1 луковица,
- 1 ст. ложка сливочного масла,
- молотый черный перец по вкусу;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Куриную печень перекрутите на мясорубке.
- Лук мелко порежьте.
- Морковь потрите на мелкой терке.
- Добавьте в печень овощи, яйца, специи, соль и перемешайте до однородного состояния.
- Сковороду разогрейте на среднем огне и положите масло.
- Ложкой выкладывайте фарш на раскаленную сковороду и обжаривайте оладьи с двух сторон до готовности, но не пережарьте.
Приятного аппетита!
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