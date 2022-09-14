Оладьи из куриной печени: как приготовить их вкусно

Сытные диетические мясные оладушки можно сделать без муки просто и быстро.

Как можно вкусно приготовить печень? "Телеграф" предлагает вашему вниманию рецепт диетических оладий, в которых нет муки – только мясо, яйца и овощи. Кстати, вместо куриной можно использовать индюшиную печень – получится не менее нежно и вкусно.

Готовятся оладьи из печени очень просто. С этим справится даже начинающая хозяйка. Подавать печеночные оладьи можно с любимым гарниром, который вам захочется, или же просто с хлебными ломтиками в виде бутербродов.

Как приготовить печеночные оладьи

Ингредиенты:

500 г куриной печени,

2 яйца,

1 морковь,

1 луковица,

1 ст. ложка сливочного масла,

молотый черный перец по вкусу;

щепотка соли.

Приготовление:

Куриную печень перекрутите на мясорубке. Лук мелко порежьте. Морковь потрите на мелкой терке. Добавьте в печень овощи, яйца, специи, соль и перемешайте до однородного состояния. Сковороду разогрейте на среднем огне и положите масло. Ложкой выкладывайте фарш на раскаленную сковороду и обжаривайте оладьи с двух сторон до готовности, но не пережарьте.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился секретами рецепта самых вкусных фаршированных шампиньонов, запеченных с овощами. Также узнайте, как приготовить аппетитный рататуй со свининой и овощами.