Самые вкусные фаршированные шампиньоны: рецепт запеченных грибов с овощами

Чем крупнее грибы, тем больше начинки в них поместится и тем сочнее они будут.

Любители грибных блюд могут побаловать себя очередным рецептом аппетитной закуски. Осенняя пора так и манит в лес за грибами. Но для фарширования вполне подойдут и "одомашненные" шампиньоны, которые водятся в ближайшем магазине.

Фаршированные грибы, запеченные в духовке – отличный перекус и красивое угощение на столе. Готовятся они очень просто. К тому же вы можете легко экспериментировать с новыми начинками, создавая необычные вкусы любимой закуски.

Как приготовить фаршированные шампиньоны

Ингредиенты:

500 г шампиньонов,

70 г твердого сыра,

1 луковица,

1 морковь,

2 зубка чеснока,

1 пучок зелени,

2 ст. ложки растительного масла,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Приготовление:

Грибы быстро помойте и обсушите. Отделите шляпки от ножек. Ножки мелко порежьте. Морковь натрите на мелкую терку. Также мелко потрите сыр. Порежьте лук. Чеснок пропустите через чесночницу. Измельчите зелень. Лук с морковью и ножками обжарьте в небольшом количестве растительного масла, посолите и поперчите. Смешайте начинку с тертым сыром и рубленой зеленью и начините шляпки шампиньонов. Запекайте фаршированные шампиньоны в разогретой до 180-200°С духовке 15-20 минут. Подавая их на стол, можно посыпать рубленой свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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