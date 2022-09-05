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Самые вкусные фаршированные шампиньоны: рецепт запеченных грибов с овощами

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Запеченные фаршированные шампиньоны Новость обновлена 05 сентября 2022, 16:51
Запеченные фаршированные шампиньоны

Чем крупнее грибы, тем больше начинки в них поместится и тем сочнее они будут.

Любители грибных блюд могут побаловать себя очередным рецептом аппетитной закуски. Осенняя пора так и манит в лес за грибами. Но для фарширования вполне подойдут и "одомашненные" шампиньоны, которые водятся в ближайшем магазине.

Фаршированные грибы, запеченные в духовке – отличный перекус и красивое угощение на столе. Готовятся они очень просто. К тому же вы можете легко экспериментировать с новыми начинками, создавая необычные вкусы любимой закуски.

Как приготовить фаршированные шампиньоны

Ингредиенты:

  • 500 г шампиньонов,
  • 70 г твердого сыра,
  • 1 луковица,
  • 1 морковь,
  • 2 зубка чеснока,
  • 1 пучок зелени,
  • 2 ст. ложки растительного масла,
  • черный молотый перец по вкусу,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Грибы быстро помойте и обсушите.
  2. Отделите шляпки от ножек. Ножки мелко порежьте.
  3. Морковь натрите на мелкую терку.
  4. Также мелко потрите сыр.
  5. Порежьте лук.
  6. Чеснок пропустите через чесночницу.
  7. Измельчите зелень.
  8. Лук с морковью и ножками обжарьте в небольшом количестве растительного масла, посолите и поперчите.
  9. Смешайте начинку с тертым сыром и рубленой зеленью и начините шляпки шампиньонов.
  10. Запекайте фаршированные шампиньоны в разогретой до 180-200°С духовке 15-20 минут.
  11. Подавая их на стол, можно посыпать рубленой свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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#Рецепт #Грибы #Шампиньоны