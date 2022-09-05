Самые вкусные фаршированные шампиньоны: рецепт запеченных грибов с овощами
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Чем крупнее грибы, тем больше начинки в них поместится и тем сочнее они будут.
Любители грибных блюд могут побаловать себя очередным рецептом аппетитной закуски. Осенняя пора так и манит в лес за грибами. Но для фарширования вполне подойдут и "одомашненные" шампиньоны, которые водятся в ближайшем магазине.
Фаршированные грибы, запеченные в духовке – отличный перекус и красивое угощение на столе. Готовятся они очень просто. К тому же вы можете легко экспериментировать с новыми начинками, создавая необычные вкусы любимой закуски.
Как приготовить фаршированные шампиньоны
Ингредиенты:
- 500 г шампиньонов,
- 70 г твердого сыра,
- 1 луковица,
- 1 морковь,
- 2 зубка чеснока,
- 1 пучок зелени,
- 2 ст. ложки растительного масла,
- черный молотый перец по вкусу,
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Грибы быстро помойте и обсушите.
- Отделите шляпки от ножек. Ножки мелко порежьте.
- Морковь натрите на мелкую терку.
- Также мелко потрите сыр.
- Порежьте лук.
- Чеснок пропустите через чесночницу.
- Измельчите зелень.
- Лук с морковью и ножками обжарьте в небольшом количестве растительного масла, посолите и поперчите.
- Смешайте начинку с тертым сыром и рубленой зеленью и начините шляпки шампиньонов.
- Запекайте фаршированные шампиньоны в разогретой до 180-200°С духовке 15-20 минут.
- Подавая их на стол, можно посыпать рубленой свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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